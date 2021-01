Emil Ruusuvuori ja Harri Heliövaara katsomoon tenniksen Antalya Openissa – suomalaisparilta hieno taistelu ennakkosuosikkeja vastaan

Ruusuvuoren ja Heliövaaran pelit päättyivät puolivälierään.

Emil Ruusuvuoren ja Harri Heliövaaran pelit tenniksen Antalya Open -turnauksen nelinpelissä päättyivät puolivälierään. Kroatialainen Ivan Dodig ja slovakialainen Filip Polasek nujersivat suomalaisparin erin 3–6, 6–4, 11–9.

Dodig ja Polasek on sijoitettu turnauksessa toiseksi, ja nelinpelirankkaustensa perusteella he olivat ennakkosuosikit. Dodig on nelinpelin maailmanlistalla 16:s ja Polasek 17:s, kun Heliövaaran sijoitus maailmanlistalla on 111:s ja Ruusuvuoren 236:s.

Suomalaiset veivät silti avauserän syötönmurron turvin, mutta toinen erä meni Dodigille ja Polasekille erän viimeisen pelin syötönmurrolla. Kolmas erä venyi ottelukatkaisupeliin, jota suomalaiset johtivat 9–7, mutta hävisivät tämän jälkeen neljä peräkkäistä pistettä.