Pahamaineinen rääväsuu Nick Kyrgios avautui urheilun vaietusta asiasta – ajautui ”yksinäiseen, synkkään paikkaan”

Nick Kyrgios puhui avoimesti masennuksestaan.

Huippu-urheilun vaatima henkinen vero on asia, josta kovin harva urheilija haluaa tai uskaltaa vieläkään puhua julkisesti. Kovaa ulkokuorta ei haluta murtaa.

Joskus liikaa on liikaa.

Tenniksessä Nick Kyrgios on tunnettu vuosien ajan voittojensa lisäksi kenttien rääväsuuna ja tulisieluisena taistelijana.

Kyrgios kertoi Sydney Sunday Telegraphille ajautuneensa nurkkaan vuonna 2018, kun pelit eivät kulkeneet ja henkilökohtaisessa elämässä oli ongelmia.

– Kun minulla oli vaikeaa – eikä kyse ole vain tenniksestä – olin ajoittain todella masentunut, Kyrgios kertoi lehdelle sitä lainanneen Guardianin mukaan.

Kyrgios kertoo, miten hän koki, ettei kukaan halunnut tutustua häneen ihmisenä vaan ainoastaan käyttää häntä hyväksi tennispelaajana. Australialainen ei uskaltanut luottaa enää kehenkään.

– Muistan, kun heräsin yksi vuosi Shanghaissa. Kello oli neljä iltapäivällä ja olin vieläkin sängyssä. En halunnut nähdä päivänvaloa.

Paineet pelien voittamisesta kävivät todella koviksi. Samaten ”pahan pojan” maine.

Hän sai sakot ja 16 viikon ehdollisen pelikiellon syyskuussa 2019 jatkuvan huonon käytöksensä vuoksi kentällä.

– Se oli synkkä, yksinäinen paikka. Menetin iloni peliä kohtaan ja elämänhallintani katosi. Masennuin kaiken sen alle, jota luulin että minun oli pakko olla. En uskaltanut mennä puhumaan ihmisille, koska pelkäsin tuottavani heille pettymyksen kun en voittanut pelejä.

Kyrgios on voittanut urallaan kuusi ATP-turnausta ja hänen voittoprosenttinsa on 62,9. Maailmanlistalla hän on korkeimmillaan ollut sijalla 13.

Tällä hetkellä hän pitää peleistä taukoa koronapandemian vuoksi. Hän on tienannut palkintorahoina ammattilaisuransa aikana yli seitsemän miljoonaa euroa.