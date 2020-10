Mitäs tämä nyt on? Tennistähti pelasi sairaana Ranskan avoimissa – paljasti vakavat oireensa vasta tappion jälkeen

Alexander Zverev oli kohun keskellä myös kesäkuussa koronalingoksi osoittautuneen tenniskiertueen jälkeen.

Saksalainen tennispelaaja Alexander Zverev, 23, koki sunnuntaina Ranskan avoimissa yllätystappion italialaiselle Jannik Sinnerille.

Vasta 19-vuotias Sinner kohtaa puolivälierissä 12 kertaa Ranskan avoimet voittaneen Rafael Nadalin. Sunnuntaisen ottelun jälkeen ykköspuheenaiheeksi nousi kuitenkin Zverevin pelikunto.

– Olen todella sairas. En pysty oikein hengittämään, kuten kuulette äänestäni. Minulla on myös kuumetta, maailmanlistalla seitsemäntenä oleva Zverev ilmoitti ottelunsa jälkeen CNN:n mukaan.

Lisäksi Zverev myönsi, että hänellä oli kuumetta 38 astetta perjantaisen ottelun jälkeen, kun hän oli päihittänyt italialaisen Marco Cecchinaton turnauksen kolmannella kierroksella.

Miksi Zverev sitten pelasi sunnuntaina huolimatta selkeästi koronavirukseen viittaavista oireista?

Ranskan tennisliitto kertoi CNN:lle, ettei Zverev ottanut yhteyttä turnauksen lääkäreihin ennen sunnuntaista neljännen kierroksen otteluaan. Hänen edellisestä koronavirustestistään oli kulunut jo viisi päivää ennen sunnuntaista ottelua.

– Zverevin testit ovat ajantasalla, ja ne ovat kaikki olleet negatiivisia. Hänen viimeisin koronatestinsä oli 29. syyskuuta. Tänään hän sai muistutuksen, että hänen täytyy käydä jälleen koronatestissä seuraavan viiden päivän aikana. Hän ei konsultoinut turnauksen lääkäreitä ennen otteluaan, Ranskan tennisliiton CNN:lle lähettämässä tiedotteessa kerrottiin.

CNN kirjoittaa, etteivät he tavoittaneet Zvereviä kommentoimaan tilannetta.

19-vuotias Jannik Sinner (oik.) päihitti Zverevin ja pääsee mittelemään Roland Garrosilla 12 grand slamia voittanutta Rafael Nadalia vastaan.­

Ranskan avointen turnaussääntöjen mukaan pelaajan, jolla on oireita kuten hengitysvaikeuksia tai kuumetta, täytyy ilmoittautua turnauksen lääkärihenkilöstölle.

The New York Times kirjoittaa, että Zverevin tapaus on kirvoittanut keskustelua, onko varautuminen Ranskan avoimissa ollut liian lepsua.

Turnauksen pelaajilta ei ole esimerkiksi mitattu kehon lämpötilaa päivittäin, kuten Yhdysvaltain avoimessa turnauksessa toimittiin. Lisäksi ulkopuolisten vierailut pelaajien asuttamaan hotelliin ovat olleet sallittuja.

Pudottuaan Ranskan avoimista Alexander Zverev kertoi pelanneensa kipeänä.­

Zverev joutui kohun keskelle myös kesäkuussa. Tuolloin hän oli yksi pelaajista, jotka osallistuivat maailmanlistan ykkösen Novak Djokovicin järjestämälle hyväntekeväisyyskiertueelle.

Kiertue osoittautui koronalingoksi, minkä jälkeen myös Zverev lupasi julkisuudessa vetäytyvänsä eristyksiin lääkäreidensä määräysten mukaisesti. Hänet kuitenkin kuvattiin juhlimassa ihmisiä täynnä olevassa baarissa saksalaisen muotimogulin Philipp Pleinin kanssa.

Ranskassa koronavirustilanne on pahentunut viime viikkoina rajusti. Ranskan avoimet järjestetään Roland-Garrosin tenniskeskuksessa, Pariisissa.

BBC kertoi, että Ranskassa rekisteröitiin lauantaina yhteensä liki 17 000 tartuntaa, mikä on suurin määrä sen jälkeen kun laajamittaiset testit aloitettiin. Pariisissa valtaosa baareista ja kahviloista sulkeutuu tiistaina, todennäköisesti ainakin kahdeksi viikoksi, kun kaupungissa kiristetään koronavirusrajoituksia.