Suomessa jopa +23,5, Ranskassa vain +8! Tennistähti avautui säästä: ”Jäädyn” – asiantuntijalta tyly kuitti

Sää ei suosinut tennisväkeä Ranskan avoimissa.

Suomen Kokemäellä elohopea kipusi sunnuntaina 23,5 asteeseen, mutta Ranskan Pariisissa ei päästy lähellekään tuollaista lukemaa.

Tenniksen pääturnauksiin lukeutuva Ranskan avoimet siirrettiin toukokuulta syyskuulle koronaviruspandemian takia, mutta syyssää on nyt koetellut tennisväkeä.

Turnauksen kärkipelaajista valkovenäläinen Viktoria Azarenka lähti jopa kesken ottelunsa Danka Kovinicia vastaan pukukoppiin lämmittelemään sunnuntaina.

Kun ottelua oli pelattu vain noin 24 minuuttia, pelaajat pyydettiin kentän laidalle odottamaan sään paranemista.

– En istu täällä, koska jäädyn. Lämpöä on kahdeksan astetta. Asun Floridassa ja olen tottunut lämpimään säähän, Azarenka purki BBC:n mukaan.

Viktoria Azarenka ei tykännyt istua odottamassa sään paranemista.­

Toimitsijat yrittivät saada pelaajia jatkamaan, mutta Azarenkalta löytyi kipakka vastaus.

– Te ette ole itse pelaamassa, joten teillä ei ole hajuakaan olosuhteista. Olen täällä pelaamassa, enkä valittamassa, mutta tämä alkaa olla jo vähän naurettavaa, Azarenka sanoi Daily Mailin mukaan.

Viktoria Azarenka (vas.) ja Danka Kovinic poistuivat lämmittelemään pukusuojaan kesken ottelunsa.­

Molemmat pelaajat poistuivat pukukoppiin ja palasivat kentälle noin kolme varttia myöhemmin. Azarenka voitti ottelun lopulta 6–1, 6–2.

ITV:n asiantuntijana toimiva Jim Courier ei täysin niellyt Azarenkan puheita.

– Toivoisin pelaajilla olevan vähän parempia perusteluita kuin se, että he asuvat lämpimässä paikassa, hän sanoi.

Jotkut pelaajat ovat pelanneet normaalista poiketen pitkähihaisissa ja -lahkeisissa peliasuissa.

Belgialainen Elise Mertens paleli ottelussaan Margarita Gasparjania vastaan.­

Brittipelaaja Dan Evans puolestaan kritisoi turnauksessa käytettäviä uusia pelipalloja sen jälkeen, kun oli hävinnyt viisieräisen ottelun Japanin Kei Nishikorille.

– Joitakin käyttämistämme palloista ei antaisi edes koirille. Tämä on julmaa, kun on niin kylmäkin. Pallojen kanssa mentiin vähän pieleen. On vaikea saada palloja lentämään mihinkään syys- ja lokakuussa, koska ne ovat vähän liian painavia, Evans sanoi Sky Sportsin mukaan.

Paikalle Roland Garrosin tennispyhättöön on otettu koronavirusrajoitusten takia vain 1 000 katsojaa.

Toiveissa oli ollut saada katsomoihin jopa 20 000 katsojaa, mutta rajoitusten kiristämisen takia maksimimäärä pudotettiin lopulta tuhanteen.

Myös kuvat turnauksen yleisöstä kertoivat olosuhteista.

Vetinen ja tuulinen sää ei tuntunut katsojistakaan hyvältä.­

Yleisöä Ranskan avointen katsomossa.­

Pukeutuminen olosuhteiden mukaisesti on kaiken a ja o.­

Pelaajille ja yleisölle on luvassa pientä helpotusta, sillä lämpötila kohoaa esimerkiksi Supersään ennusteiden mukaan sunnuntaista. Vesisateen mahdollisuus on edelleen suuri.