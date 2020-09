Supertähti säväytti kasvomaskeillaan Yhdysvalloissa – nieleskeli kyyneliään, kun näki kiitosvideot

Naomi Osaka on saapunut jokaiseen US Openin otteluunsa merkityksellinen nimi kasvomaskiinsa kirjoitettuna.

Tennistähti Naomi Osaka on pitänyt eri nimellä varustettua kasvomaskia ennen jokaista US Openin otteluaan.­

Japanilainen tennistähti Naomi Osaka, 22, on ottanut Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen aikana vahvasti kantaa rasismin vastaisen liikkeen puolesta.

Osaka eteni turnauksen välieriin voitettuaan Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä puolivälierässä yhdysvaltalaisen Shelby Rogersin erälukemin 6–3 ja 6–4.

Osaka asteli pelikentälle kasvomaskissa, johon oli kirjoitettu nimi George Floyd. Tummaihoinen Floyd kuoli poliisiväkivallan seurauksena Minneapolisissa toukokuussa 2020.

ESPN kertoo, että Osaka on pitänyt jokaista turnauksen otteluaan ennen kasvomaskia, johon on kirjoitettu väkivallan seurauksena kuolleen tummaihoisen henkilön nimi.

Vapaaehtoisena naapurivahtina toiminut mies ampui 17-vuotiaan Trayvon Martinin vuonna 2012, kun hän oli palaamassa ruokakaupasta. Ex-poliisi ja tämän poika ampuivat 25-vuotiaan Ahmaud Arberyn tämän vuoden helmikuussa.

Voitokkaan puolivälierän jälkeen Osakalle näytettiin Martinin äidin ja Arberyn isän lähettämät videot, joilla he tunteikkaasti kiittelivät tennispelaajaa tämän toiminnasta.

– Kiitos kaikesta tuesta perheelleni ja kaikesta, mitä olet tehnyt perheemme ja poikani eteen. Perheeni arvostaa tätä todella paljon, Jumala siunatkoon sinua, Arberyn isä Marcus Arbery Sr. lausui ESPN:n mukaan.

– Kiitämme sinua sydämestämme. Hyvää jatkoa sinulle, ja jatka voittamista US Openissa, sanoi videolla Martinin äiti Sybrina Fulton.

Myös Osakalle hetki oli tunteikas. Hän kuvaili, että joutui nieleskelemään kyyneliään nähdessään kiitosvideot.

– Minulle tämä on hieman surrealistista. On erittäin koskettavaa, että he ovat huomanneet tekoni. Se oli todella tunnepitoista. Olen todella kiitollinen ja nöyrä tästä, Osaka lausui lehdistötilaisuudessa.

Osaka kertoi, että hänen mielestään hänen tekonsa ovat toistaiseksi olleet hyvin pieniä, mutta hänen tavoitteensa joka tapauksessa on levittää tietoisuutta epätasa-arvosta.

Osaka tavoittelee Yhdysvaltain avoimista uransa kolmetta Grand Slam -voittoa. Hän voitti Yhdysvaltain avoimet vuonna 2018, jolloin finaalissa kaatui Serena Williams.

Tammikuussa 2019 Osaka voitti Australian avoimet nousten samalla kautta aikain ensimmäisenä aasialaisena pelaajana maailmanlistan ykköseksi. Tällä hetkellä hän on naisten rankinglistalla sijalla yhdeksän.

Jo elokuun lopussa Osaka julkaisi Instagram-tilillään kannanoton. Tuolloin tummaihoista Jacob Blakea ammuttiin, mikä johti laajoihin boikotteihin ja otteluiden siirtoihin muun muassa NBA:ssa ja NHL:ssä.

– Ennen kuin olen urheilija, olen musta nainen. Katsoessani mustien ihmisten kansanmurhaa poliisien käsissä vatsani menee sekaisin. Päättyykö tämä koskaan? Osaka kyseli.