Legendaariselta tuittupäältä John McEnroelta tyly ennustus Novak Djokovicin loppu-urasta skandaalin jälkeen – ”Piti hän siitä tai ei...”

John McEnroe uskoo, että Yhdysvaltojen avointen hylkäysskandaali jättää pysyvän tahran Novak Djokovicin uraan.

Tennismaailman ykköspuheenaihe sunnuntai-illan jälkeen on ollut tähtipelaaja Novak Djokovicin skandaalimainen hylkäys Yhdysvaltojen avoimista.

Djokovic, 33, löi turhautuneena pallon kädestään kovalla vauhdilla kentän laitaa kohti, ja se osui kentän takaosassa olleen linjatuomarin kaulaan. Sen seurauksena Djokovic, maailmanlistan ykköspelaaja ja turnauksen suuri ennakkosuosikki, suljettiin turnauksesta.

Itsekin skandaalinkäryjä tennisuransa aikana haistellut John McEnroe kommentoi tapausta ESPN:lle. Urallaan seitsemän kaksinpelin Grand Slam -titteliä voittanut McEnroe, 61, uskoo, että tapahtuma jättää väistämättä tahran Djokovicin maineeseen.

– Luulen, että paineet ottivat hänestä vallan. Nyt, piti hän siitä tai ei, hän on paha poika koko hänen loppu-uransa ajan. On mielenkiintoista nähdä, miten hän käsittelee tämän, McEnroe totesi.

– Jos hän omaksuu sen roolin, uskon että hän voi päästä tästä yli. Hänellä on useita asioita puolellaan, mutta tämä on luonnollisesti tahra, jota hän ei pysty pyyhkimään pois, McEnroe jatkoi.

Tenniskommentaattorina työskenteleva John McEnroe haastatteli Novak Djokovicia tammikuussa Australian avoimissa.­

McEnroe tunnettiin uransa aikana tenniskenttien temperamenttisena pahana poikana, jolla oli taipumusta osoittaa mieltään pelikentillä. Esimerkiksi vuonna 1990 hänet suljettiin Australian avoimista sääntörikkomusten, muun muassa tuomarille kiroilun, vuoksi.

Tenniskenttien nykyisenä ”pahana poikana” on totuttu tituleeraamaan australialaista Nick Kyrgiosta, joka on urallaan kulkenut kohusta toiseen. Häntä on syytetty ottelujen tahallisesta häviämisestä, toistuvasta epäurheilijamaisesta käytöksestä ja epäasiallisista kommenteista.

Kyrgios, 25, otti Twitterissä kantaa Djokovicin aiheuttamaan skandaaliin. Hän lisäsi Twitter-tililleen äänestyksen saatesanoilla ”Vaihdetaan minut Jokerin (väännelmä Djokovicin lempinimestä Djoker) asemaan. Jos lyön vahingossa pallopoikaa pallolla kurkkuun, kuinka moneksi vuodeksi minut asetettaisiin kilpailukieltoon?”

Humoristisen äänestyksen vaihtoehdot olivat 5, 10 ja 20 vuotta. Yli 200 000 äänen jälkeen Twitter-kansa uskoi yli 50-prosenttisesti, että Kyrgios saisi 20 vuoden pannan.

Nick Kyrgios tunnetaan temperamenttisena pelaajana.­

Djokovicin rangaistuksena oli hylkäämisen lisäksi se, että hän menettää turnauksesta keräämänsä ranking-pisteet ja palkintorahat. CNN:n mukaan hän oli neljännelle kierrokselle yltämisestään ehtinyt kerätä palkintorahaa jo 250 000 dollaria eli noin 212 000 euroa.

Djokovic on pahoitellut tapahtumaa.

– Tämä tapaus saa minut tuntemaan oloni tyhjäksi ja surulliseksi. Luojan kiitos linjatuomari voi hyvin. Olen todella pahoillani, että aiheutin hänelle tällä tavalla stressiä. Se oli täysi vahinko ja täysin väärin, Djokovic kirjoitti sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan anteeksipyynnössä.

– Mitä hylkäykseen tulee, minun on mentävä itseeni ja opittava tästä pettymyksestä. Pyydän anteeksi US Openin järjestäjiltä ja kaikilta läsnä olleilta käytökseni johdosta. Kiitos kaikille tiimissäni ja perheessäni tuestanne.