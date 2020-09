BBC:n tennisselostaja teki huvittavan havainnon Emil Ruusuvuoren, 21, sukunimestä – ja vieressä takellettiin: ”Emil Ruu-su-vuori”

Kansainvälinen The Tennis Podcast kehuu uransa ensimmäisen grand slam -ottelun voittanutta Emil Ruusuvuorta ja ihmettelee suomalaisen sukunimeä.

Emil Ruusuvuori voitti tiistaina US Openissa New Yorkissa uransa ensimmäisen grand slam -ottelunsa ja pääsi arvostetun The Tennis Podcast tuoreimpaan lähetykseen.

Podcastia vetävät muun muassa Eurosportin studiojuontajana tunnettu Catherine Whitaker ja BBC:n pitkäaikainen tennisselostaja David Law. Vakiokommentaattorina toimii Matthew Roberts.

Suomalainen oli tehnyt kolmikkoon vaikutuksen, mutta yksi asia tuotti vaikeuksia: suomalaisen u-kirjaimia pursuava sukunimi.

– Puhutaanko seuraavaksi eräästä suomalaispelaajasta, Whitaker kysyy ohjelman puolivälin tienoilla.

– Emil Ruu-su-vuori, ohjelman vakiokommenttaatori Matthew Roberts tavaa parhaansa mukaan takellellen sukunimen kohdalle päästessään.

Neljä u-kirjainta yhdessä sukunimessä aiheuttivat hämmästystä koko kolmikossa. Law epäili kyseessä olevan jopa jonkin sortin ennätys.

– Meidän on parempi opetella tämä nimi. Luulen, että hänestä tulee vielä todella, todella hyvä, Roberts sanoo.

Ruusuvuori, 21, kaatoi tiistaina itseään kymmenen vuotta vanhemman, ja maailmanlistalla 39 sijaa ylempänä olevan Slovenian Aljaz Bedenen ensimmäisen kierroksen ottelussa.

Ruusuvuori kohtaa toisella kierroksella itselleen tutun ikätoverinsa ja harjoituskaverinsa Norjan Caster Ruudin, 21, (ATP-37). Ruud harjoitteli elokuussa Helsingissä Ruusuvuoren vieraana juuri ennen Yhdysvaltain avointa tennisturnausta.

The Tennis Podcast otti käsittelyynsä myös Ruusuvuoren toisen kierroksen ottelun. Pitkään tenniksen parissa työskennellyt Law kertoi muistavansa hyvin Caster Ruudin isän Christian Ruudin, joka pelasi ammattilaiskiertueella 90-luvulla.

– Pohjoismainen derby. Norjalainen vastaan suomalainen tähtönen, Law sanoi.

Turnauksen 30:nneksi sijoitettu norjalainen onnistui kampeamaan itsensä ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon, vaikka hävisi kaksi ensimmäistä erää sijoittamatonta yhdysvaltalaispelaaja Mackenzie McDonaldia vastaan.

Ruusuvuori piti avausottelussaan hermonsa kurissa, vaikka Bedene venyttikin ottelun viidenteen erään saakka.

– Vaikka minulla ei ole kokemusta viiden erän otteluista, käsittelin tilanteen mielestäni hyvin. Hyvä matsi, Ruusuvuori kommentoi itse grand slam -debyyttiään STT:lle.

– Ruud on varma kämmenpuolelta ja saa sieltä tehoja palloon, Ruusuvuori kuvaili todennäköisesti torstaina pelattavan ottelun vastustajaa STT:lle.

Ruusuvuori iloitsi Instagramissa voitokasta avausottelua grand slam -turnauksen pääsarjassa.

– Ensimmäinen grand slamin pääsarjan ottelu ja voitto viidessä erässä. Come on!!, Ruusuvuori hehkuttaa liekkiemojilla varustetulla kommentillaan.