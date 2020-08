Tenniksen US Openille iso takaisku – supertähti Rafael Nadal ei osallistu: ”Se ei ole edelleenkään hallussamme”

Puolustava mestari Rafael Nadal jättää US Openin väliin.

Rafael Nadal ei osallistu US Openiin Yhdysvaltain koronatilanteen takia.

Espanjalainen tennistähti Rafael Nadal ei osallistu tenniksen grand slam -turnaus US Openiin. Turnauksen on tarkoitus alkaa New Yorkissa 31. elokuuta.

– Pitkän pohdinnan jälkeen olen päättänyt, etten pelaa tämän vuoden US Openissa. Tilanne on erittäin hankala maailmanlaajuisesti. Covid-19-tapaukset lisääntyvät ja näyttää siltä, että se (koronatilanne) ei ole edelleenkään hallussamme, Nadal kirjoitti Twitter-tilillään.

Nadal voitti viime vuonna US Openin miesten kaksinpelin. Kaikkiaan Nadal on voittanut urallaan 19 kaksinpelin grand slam -mestaruutta.