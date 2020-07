62-vuotiaalla ruotsalaismiehellä elämänsä kohtaaminen – Hugh Grant tuli vastaan pienellä paikkakunnalla

Näyttelijä Hugh Grant osallistuu tennisturnaukseen pienessä kunnassa Skånessa.

1990-luvun romanttisten komedioiden brittitähti, Hugh Grant osallistuu ikämiestenniksen Ruotsin mestaruusturnaukseen. Turnaus pelataan Skånessa, Båstadissa.

Grant aloitti turnauksen lauantaina kello kahdeksalta. Hän voitti avauspelissään ruotsalaisen Ferenc Kovacsin kahdessa erässä 6–3, 6–1. Ottelu piti pelata vasta iltapäivällä, mutta turnausjärjestäjä päätti siirtää ajankohdan aamuun, koska pelkäsi valtavaa yleisöryntäystä. Turnaus on koronapandemian vuoksi tänä vuonna suljettu yleisöltä.

Grant ja Kovacs pelasivat salassa.

– Olisin pelannut mieluummin kello 13, mutta tilanne oli sama hänelle, Grantille taipunut Kovacs kommentoi Aftonbladetille.

Skånelainen Kovacs, 62, kehui julkkisvastustajansa peliä.

– Hänellä oli hyvät syötöt ja hän löi tarkasti. Matsi oli siisti. Minulla oli hauskaa, Kovacs sanoi.

Kvällspostenille ruotsalaismies lisäsi, ettei Grant ollut ”lainkaan snobi”.

– Hän oli todella mukava, juttelimme hieman. Hän oli ystävällinen ja kohtelias.

Kovacs oli helpottunut, kun ottelu oli ohi.

– Minulla on ollut kovia paineita, kun eri mediat ja sanomalehdet ovat halunneet jutella kanssani. Nyt tietää, miltä julkkiksista tuntuu.

Grant kohtaa toisella kierroksella karlskronalaisen Per Anders Lindeborgin, joka on ykkössijoitettu turnauksessa. Ottelu on tarkoitus pelata maanantaiaamuna.

– Jos Grant voittaa pelinkään siinä ottelussa, hän on onnistunut. Siitä tulee vaikea ottelu, mutta kuka tietää, Kovacs analysoi Kvällspostenille.

Kvällspostenin mukaan Grant pelasi Båstadissa lähellä kesämökkiään, sillä hänellä ja ruotsalaisvaimo Anna Grantilla on kesäpaikka Båstadin kuntaan kuuluvassa Torekovissa. Grantit viettävät Torekovissa pitkiä aikoja vuodesta.

Pelipaikka on pieni ja rauhallinen, sillä Båstadin taajamassa asuu noin 5 000 ihmistä. Torekovissa asukkaita on alle tuhat.

– Grant on mukana intohimoisena tenniksen pelaajana eikä näyttelijänä, Björn Ekström turnauksen johdosta kertoi Kvällspostenille alkuviikosta.

Grantin tunnetuimpia elokuvia ovat Neljät häät ja yhdet hautajaiset (1994), Notting Hill (1999) sekä Rakkautta vain (2003).