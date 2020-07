Dominic Thiem yritti selittää tennishuippujen koronaholtittomuutta: ”Ansaitsemme kritiikin, mutta kukaan ei tehnyt rikosta”

"Kukaan ei tehnyt rikosta, ja turnaus järjestettiin hyvää tarkoittaen", itävaltalaispelaaja sanoi Novak Djokovicin viruslingosta.

Tenniksen maailmanlistalla kolmantena majaileva Dominic Thiem yritti maanantaina kiillottaa lajin mainetta. Miespelaajat saivat kesäkuussa raivolastin lokaa niskaansa, kun he levittivät Novak Djokovicin junailemassa kutsuturnauksessa koronavirusta holtittomasti käyttäytyen.

Djokovic ja Viktor Troicki vaimoineen sekä Grigor Dimitrov ja Borna Coric antoivat Adria Tour -turnauksen yhteydessä positiivisen koronanäytteen ja turnaus piti keskeyttää.

Berliinissä alkoi maanantaina kutsuturnaus, johon myös Thiem osallistuu.

– Meidän täytyy oppia virheistämme ja olla näinä pandemian aikoina varovaisia. Sen Adria Tour meille opetti, Thiem vakuutti.

Itävaltalainen tennisässä Dominic Thiem pelasi Kitzbühelin turnauksessa keskiviikkona 8. heinäkuuta.

Thiem osallistui Djokovicin turnaukseen mutta vältti tartunnan. Hän joutui silti muiden mukana australialaisen Nick Kyrgiosin arvostelemaksi. Kaksikko piikitteli toisiaan vielä viime viikolla, ja Thiemin mittari on jo punaisella.

– Tietyt, varsinkin Australian suunnalta tulevat mielipiteet ovat täysin tarpeettomia, Thiem vahvisti närkästyksensä Berliinissä.

– Ansaitsemme virheistämme kritiikin, mutta pitäisi myös ymmärtää, ettei Novak eikä kukaan muu ole tehnyt rikosta. Se turnaus järjestettiin hyvää tarkoittaen.

Kritiikki ei tullut osanotosta vaan käytöksestä. Pelaajat halailivat kentällä toisiaan otteluiden jälkeen. Lisäksi pelaajien yökerhojuhlista karkasi sosiaaliseen mediaan video, joka todisti jokseenkin täydellisestä piittaamattomuudesta koronaohjeistuksia kohtaan.

Thiem puolustelee kritiikin kohteeksi joutuneita kollegoitaan.

Djokovic, Thiem ja monet muut pahoittelivat nopeasti käytöstään. Alexandr Zverev julistautui vapaaehtoiseen eristykseen turnauksen jälkeen, mutta hänet tavattiin ulkoa juhlimasta pian sen jälkeen, ja hän jättäytyi pois Berliinin turnauksesta.

– Se asia on loppuun käsitelty. Zverevillä on syynsä siihen, ettei hän ole täällä, itävaltalainen Thiem puolusti saksalaista Zvereviä Kyrgiosin syytöksiltä.

Kyrgios moitti juhlista "kärähtänyttä" Zvereviä itsekkyydestä.

Turnausjohtaja Barbara Rittner vakuuttaa, että Berliinissä noudatetaan turvaohjeita tinkimättä eikä kisoissa järjestetä pelaajien juhlia.

– Hygienia on meillä ykkösasia, ja haluamme eroon ajatuksesta, että tennispelaajat suhtautuisivat koronatilanteeseen välinpitämättömästi tai ylimielisesti, Rittner kertoi.

Thiem sai vastata mediatilaisuudessaan myös kysymyksiin Yhdysvaltain avoimista. Turnaus on tarkoitus järjestää elokuun lopulla New Yorkissa, vaikka maan koronatilanne on pahenemassa uudestaan.

– Tilanne ei ole meidän pelaajien vaan Yhdysvaltain tennisliiton, maan hallituksen ja New Yorkin kaupunginjohtajan käsissä, Thiem totesi.

– Aika huteralta se tosin näyttää. Uskon silti, että olemme turvassa, jos turnaus pelataan. Meidät eristetään isoon "kuplaan" ilman kontakteja ulkomaailmaan.

Thiemin pelit Berliinin turnauksessa alkavat tiistaina.