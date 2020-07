Koronaskandaalissa ryvettynyt Novak Djokovic avautui rajusta kritiikkivyörystä: ”Noitavaino on käynnissä”

Miesten tenniksen maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic avautui hyväntekeväisyyskiertueen koronaskandaalia seuranneesta kritiikistä.

Tenniksen serbialainen supertähti Novak Djokovic järjesti kesäkuussa Adria Tour -nimellä kulkeneen tenniksen hyväntekeväisyyskiertueen Itä-Euroopassa. Turnaussarja päättyi lopulta katastrofiin koronaviruksen lähdettyä leviämään vauhdilla tennisväen keskuudessa.

Keskiviikkona maailmanlistan ykköspelaaja antoi ensimmäisen haastattelunsa skandaalin jälkeen.

– Olen nähnyt pelkkää kritiikkiä viime aikoina, ja iso osa siitä on pahantahtoista. Se on ilmiselvästi enemmän kuin kritiikkiä, taustalla on agenda ja noitavaino on käynnissä. Jonkun ison nimen täytyy ottaa luoti, Djokovic kommentoi kohua Serbialaiselle Sportski Zurnalille Guardianin mukaan.

Adria Tourin ottelut järjestettiin ilman yleisörajoituksia tai erityisiä koronaan liittyviä turvatoimia. Koronatartuntojen paljastumisen jälkeen kohua herättivät myös sosiaalisessa mediassa levinneet videot, joilla turnauksessa esiintyneet pelaajat tanssivat Djokovicin johdolla limboa belgradilaisessa yökerhossa.

Ensimmäisenä Adria Tourilla koronatartunnastaan kertoi bulgarialainen Grigor Dimitrov. Hänen lisäkseen tartunnan saivat tennisammattilaisista myös Djokovic, Viktor Troicki ja Borna Coric. Tartunnasta on kertonut myös muun muassa Djokovicin valmentaja Goran Ivanisevic.

– Tavoitteeni olivat puhtaat, halusin täydestä sydämestäni organisoida humanitaarisen tapahtuman, joka auttaa pelaajia ja tennisliittoja Balkanin alueella. Noudatimme kaikkia voimassa olleita lakeja ja säännöksiä, mutta opimme läksymme ja jotkin asiat olisi varmaankin voinut tehdä eri tavalla, Djokovic myönsi.

Tenniskauden on tarkoitus jatkua elokuulla, ja korona-ajan ensimmäinen Grand Slam, Yhdysvaltain avoimet aiotaan pelata 31. elokuuta alkaen New Yorkissa. Djokovic ei ole itse vielä varma osallistumisestaan turnaukseen.

– En ole vieläkään päättänyt, pelaanko Yhdysvaltain avoimissa. Rekisteröityjen Covid-19 -tapausten kasvu USA:ssa ja etenkin New Yorkissa ei auta turnauksen järjestäjiä.

17-kertainen Grand Slam -voittaja kertoi palanneensa Troickin kanssa treenikentille tämän viikon tiistaina.