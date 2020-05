Deittailusta avautunut tennistähti kertoo saamastaan kritiikistä – ei ymmärrä yhtä kysymystä: ”Miksi se on niin iso juttu?”

Eugenie Bouchard on aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä.

Tennispelaaja Genie Bouchard kertoi, miten suhtautuu sosiaalisessa mediassa saamaansa kritiikkiin.

Kanadalainen tennispelaaja Eugenie Bouchard nousi lajinsa kirkkaimpiin otsikoihin vuonna 2014, jolloin hän pelasi muun muassa Wimbledonin finaalissa. Naisten kaksinpelissä parhaimmillaan maailmanlistalla sijalla viisi ollut Bouchard ei ole viime vuosina enää ollut samanlaisessa huippuiskussa – siitä kertoo sijalle 332 painunut WTA-ranking.

26-vuotias kanadalaispelaaja nousee kuitenkin edelleen otsikoihin. Yksi merkittävä syy siihen on hänen aktiivinen sosiaalisen median käyttönsä. Seuraajiakin löytyy: Twitterissä Bouchardilla on 1,6 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa 2,1 miljoonaa.

Koronaviruksen aikana nuori nainen muun muassa valitteli Instagramissa kuinka eristäytymisaikaa olisi mukavampi viettää poikaystävän kanssa – ja päätyi hetkessä treffikutsujen ja samalla mediahuomion kohteeksi.

Bouchard onkin käyttänyt saamaansa huomiota hyväksi tekemällä hyvää. Vastikään hän huutokauppasi turnausmatkan ja illallisen kanssaan hulppealla 85 000 dollarin (noin 77 000 euroa) summalla. Potti meni koronaviruksesta kärsineiden hyväksi.

Kanadalaispelaaja on avoimella sosiaalisen median käytöllään päätynyt myös kritiikin kohteeksi. Hän kertoi asiasta tuoreessa CNN:n haastattelussa.

Negatiivisten kommenttien saamista Bouchard kuvailee vaikeaksi, mutta hän yrittää keskittyä sosiaalisen median positiivisempiin puoliin.

– Siellä (sosiaalisessa mediassa) on paljon positiivista... ja ymmärrän, että kaikilla on omat vihaajansa. Se tarkoittaa vain sitä, että olet puolustanut jotain ja tehnyt jotain oikein elämässäsi, pelaaja sanoi.

Bouchard kertoi, että hän ei jaksa välittää kriitikoista ja ottaa heidän sanomisiaan henkilökohtaisesti.

– Mielestäni kaikkein tärkein juttu on, että ei vihaa takaisin. Pitää vain hyväksyä se ja ymmärtää, että se (kritiikki) kertoo enemmän heistä eikä siitä, että olisit kamala ihminen. Mutta se on hankalaa, koska siellä (sosiaalisessa mediassa) on paljon negatiivisuutta.

Bouchard ihmetteli haastattelussa, miksi häneltä kysytään niin paljon sosiaalisen median käytöstä.

– On vain luonnollista, että minun ikäiseni on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Miksi se on niin iso juttu? hän ihmetteli.