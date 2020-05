Maailmantähti Novak Djokovic väitti suorassa lähetyksessä, että myrkyllinen vesi muuttuu kaiken parantavaksi ajatusten voimalla

Novak Djokovic on tenniksen miesten kaksinpelin rankingykkönen.

Tennistähti Novak Djokovicin puheet ruoan ja veden muuttamisesta myrkyllisestä terveelliseksi positiivisen ajattelun voimalla tyrmättiin epätieteellisinä ja vaarallisina.

Tenniksen miesten kaksinpelin maailmanlistan ykköspelaaja, serbialaistähti Novak Djokovic on herättänyt pahennusta puheillaan.

Djokovic, 32, piti Instagramissa satojatuhansia katselijoita keränneen suoran lähetyksen, jossa hän keskusteli ystävänsä Chervin Jafariehin kanssa.

Jafarieh on Cymbiotika-nimisen yrityksen perustaja. Yritys valmistaa muun muassa ravintolisiä.

Yahoo Sportsin mukaan Djokovic ja Jafarieh keskustelivat The Self Mastery Project -ohjelmassaan siitä, kuinka ”myrkyllinen” ruoka ja vesi on mahdollista muuttaa terveelliseksi positiivisen ajattelun voimalla.

– Tiedän ihmisiä, jotka ovat energisten muutosten, rukousten ja kiitollisuuden voimalla onnistuneet muutamaan kaikkein myrkyllisimmät ruoat tai kenties kaikkein saastuneimman veden kaikkein parantavimmaksi vedeksi, sillä vesi reagoi, Djokovic totesi Jafarieh nyökytellessä.

– Tiedemiehet ovat todistaneet, että veden molekyylit reagoivat tunteisiimme siitä, mitä on sanottu, Djokovic jatkoi.

Otteita Djokovicin kommenteista on muun muassa Yahoo Sportsin verkkosivulla.

Djokovicin puheet on tuomittu kummallisiksi, pseudotieteellisiksi ja jopa vaarallisiksi.

Esimerkiksi tennikseen erikoistunut toimittaja Ben Rothenberg kuvaili tennistähden kommentteja Twitter-tililään hulluksi, pseudotieteelliseksi hölynpölyksi.

Rothenberg myös nosti esiin, kuinka Djokovicin Instagram-keskustelun oli kerännyt jo lähes 500 000 katselukertaa.

Suuren seuraajamääränsä ja ison yleisönsä vuoksi Rothenberg pitää Djokovicin puheita ”vaarallisina”.

Tenniskommentaattori Mary Carillo puolestaan kommentoi sarkastisesti Tennis.comin videokeskustelussa, kuinka ”Flintin asukkaat kuulisivat mielellään nuo uutiset”.

Michicagin osavaltiossa sijaitsevassa Flintin kaupungissa on jo vuosia ollut vesikriisi juomaveden vaarallisen lyijypitoisuuden vuoksi.

– Tiedämme, että hän (Djokovic) noudattaa kasvipitoista ruokavaliota, uskoo meditaatioon ja rukoukseen sekä holistiseen parantumiseen. Hän vihasi sitä, että hän joutui käymään kyynärpääleikkauksessa. Hän viivytteli sen kanssa koska uskoi, että voisi parantaa oman kroppansa, Carillo toteaa.

– Koen hyvin häiritsevänä sen, että Djokovic ja se toinen kaveri sanovat, että voit muuttaa myrkyllisen veden juomavedeksi, Carillo jatkaa.

Djokovic väitti, että päivällispöydässä käydyt keskustelut voivat vaikuttaa veden ja ruoan ravintoarvoihin.

– Jos annat vedelle tuskaa, pelkoa, pettymystä, vihaa, se vesi hajoaa, Djokovic sanoi ja viittasi veden ”molekyylirakenteeseen”.

Keskustelun yhteydessä Jafarieh esitteli kauppaamaansa ravintolisää.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Djokovic nousee otsikoihin epätieteellisinä pidetyillä kommenteillaan.

Koronaviruspandemian myötä Djokovic on opittu tuntemaan rokotevastaisuudestaan. Hän on avoimesti vastustanut ajatusta pakollisesta koronavirusrokotteesta.

– Henkilökohtaisesti minä vastustan rokotetta, enkä halua kenenkään pakottavan minua rokotettavaksi, jotta voisin taas matkustaa, Djokovic kommentoi huhtikuussa.