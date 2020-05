Rafael Nadal ei usko tenniksen paluuseen tänä vuonna: ”2020 on käytännössä menetetty”

Rafael Nadal on huolissaan jopa ensi vuoden Australian avoimista.

Rafael Nadal alkaisi valmistautua jo seuraavaan kauteen, vaikka ATP-kiertue yrittää palata kesällä.

Tennis on muiden urheilulajien tavoin jäänyt maailmalla jylläävän koronaviruksen jalkoihin: viimeksi keltaista palloa on tosimielessä läiskitty maaliskuussa. Miesten ATP-pelejä ollaan tällä hetkellä jatkamassa heinäkuun puolivälin tienoilla, mutta espanjalaisen lajilegenda Rafael Nadalin mukaan tämä kausi on jo "menetetty".

– Valmistautuisin jo kauteen 2021. Olen enemmän huolissani (ensi vuoden) Australian avoimista kuin siitä, mitä loppuvuonna vielä tapahtuu. Mielestäni 2020 on käytännössä menetetty, Nadal totesi muun muassa espanjalaislehti El Paisin julkaisemassa haastattelussa.

– Toivon, että voimme palata vielä ennen vuoden loppua. Valitettavasti en usko niin käyvän, ensi kuussa 34 vuotta täyttävä 19-kertainen grand slam -voittaja täydensi.