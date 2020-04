Andre Agassin ura tenniksen huipulla katkesi romahdukseen – yksi räikeä valhe pohjusti satumaisen paluun tähtiin

Tennislegenda, jonka ura on täynnä käänteitä.

50 vuotta keskiviikkona täyttävä tenniksen supertähti Andre Agassi eli raadollisen nuoruuden.

Kaikki ei ole aina sitä, miltä ulospäin näyttää. Vanhan kliseen ruumiillistumana voidaan pitää tennistähti Andre Agassia. Yhdysvaltalainen täyttää keskiviikkona 50, mutta voi tuntua siltä, että hän on elänyt jo monta eri elämää.

Agassi, kahden lapsen isä, oli 1980–90-luvuilla tenniksen nuori supertähti. Leijonaharjainen komistus hurmasi yleisön aggressiivisella pelityylillään. Pehmeä hymy ja suoraan sukkahousuhevibändistä repäisty hiusmalli sulatti sydämiä. Tie tähtiin kirjoitettiin jo teini-ikäisenä.

1990-luvun alkupuolella Agassi voitti kolme arvostettua grand slamia ja liudan muita turnauksia. Maailman ykköseksi hän nousi ensimmäistä kertaa vuonna 1995. Yhteenotot Pete Samprasin, Boris Beckerin ja Michael Changin kanssa kuuluvat lajin kaanoniin.

Yksityiselämässä Agassilla meni huonosti, ja henkisen pahoinvoinnin juuret johtavat syvälle lapsuuteen. Suurelle yleisölle ne tulivat kunnolla selväksi vasta vuosia Agassin uran päättymisen jälkeen vuonna 2009, kun Agassi julkaisi elämäkertateoksensa. Se kertoi rajusta ja raadollisesta lapsuudesta, jolloin pienestä pojasta muovattiin väkisin kovan luokan tennispelaaja.

Urheilu otti Las Vegasissa syntynyt iranilaisarmenialaisen isän ja amerikkalaisen äidin vesan elämästä otteen välittömästi, eikä pojalta asiassa kysytty juuri mitään. Isä Emmanuel ”Mike” Agassi halusi pojastaan urheilijan ja oli valmis panemaan vuonna 1970 syntyneen Andren läpi rajun koulun, jotta unelma myös toteutuisi.

– Isäni huutaa kaiken kahdesti, joskus kolmesti, joskus kymmenesti. Kovempaa, hän sanoo, kovempaa. Lyö aiemmin. Perkele, Andre, lyö aiemmin. Mene pallolle. Hän tulee luokseni ja huutaa. Ei riitä, että lyön kaikkea, mitä pallokone minulle ampuu. Isäni haluaa, että lyön kovempaa ja nopeammin kuin kone. Hän haluaa minun voittavan koneen, Agassi kertoo kirjassaan.

Andre oli tuolloin seitsemänvuotias ja hänen isänsi Mike, entinen olympiatason nyrkkeilijä mm. Helsingin kisoista 1952, kävi kuumana. Verkkovirheet saivat hänet tuimistumaan erityisen rajusti.

– Hänen suunsa vaahtosi. Tuntui siltä, kuin koko käsivarteni putoaisi irti. Halusin kysyä, että kuinka kauan vielä, iskä? En kysynyt. Löin niin kovaa kuin pystyin, sitten vielä kovempaa.

Andre Agassi palasi tennismaailman huipulle vuonna 1999.

Isä jyräsi poikaansa rajun työnteon mentaliteetin ja lähetti hänet maineikkaan tennisvalmentajan Nick Bollettierin akatemiaan vain 13-vuotiaana.

Alun perin Agassin piti olla akatemiassa vain kolme kuukautta, sillä vain siihen Mike-isän rahat riittivät. Nähtyään Agassin pelaavan Bollettieri totesi että isä sai pitää rahansa. Pojan taidot tekivät niin suuren vaikutuksen, että hän saisi jäädä opistoon maksutta.

Nuori poika joutui jättämään kaiken tutun taakseen ja muutti Floridaan. Ystävien ja perheen lisäksi taakse jäi koulunkäynti. Tennis oli hänelle koko elämä, eikä kukaan kysynyt, halusiko hän itse sitä.

Agassin ja Steffi Grafin esikoispoika Jaden syntyi vuonna 2001.

Kova koulu muovasi pojasta huippupelaajan, teinisensaation, joka voitti ensimmäisen ammattilaisturnauksensa jo 17-vuotiaana. Hän ohitti miljoonan dollarin tienestien rajan vain 43 pelatun turnauksen jälkeen – nopeammin kuin kukaan aiemmin.

Ensimmäisen grand slaminsa Agassi voitti Wimbledonissa 1992 vain 22-vuotiaana. Taustalla jylläsi synkkä salaisuus.

– Pelasin tennistä ammatikseni vaikka vihasin sitä, vihasin sitä synkällä, salaisella vimmalla ja olen aina tuntenut niin, Agassi kertoi kirjassaan.

Agassilla oli vyöllään kolme grand slamia ennen 25-vuotissynttäreitään ja hän nousi maailman ykköseksi vuonna 1995 Australian avointen voiton jälkeen.

Vuonna 1995 Agassi aloitti toisellakin tapaa uuden osan elämäänsä. Hän ”ajoi päänsä kaljuksi” – tai kuten sittemmin kävi ilmi, luopui peruukin käyttämisestä.

– Joka aamu heräsin ja löysin identiteettini palasia tyynyltä, käsienpesualtaasta ja viemäristä, Agassi muisteli kirjassaan kaljuuntumistaan nuorena.

Vuosi 1994, Andre Agassi ja liehuletti, joka paljastui sittemmin peruukiksi.

Tähti turvautui peruukkiin mm. Ranskan avoimissa 1990. Upeasti sujunut turnaus päättyi katastrofiin. Peruukki hajosi suihkussa, ja epätoivoinen Agassi parsi sitä kokoon veljensä kanssa. Finaali Andre Gomezia vastaan meni täysin pilalle, koska Agassi pelkäsi koko ajan peruukkinsa hajoavan miljoonayleisön edessä.

– Olisin voinut pelata ilman sitä, mutta mitä olisivat kaikki toimittajat kirjoittaneet, jos olisivat saaneet tietää, että minulla oli koko ajan peruukki.

Lopulta hän luovutti näytöksen vuonna 1995, mutta totuus kaljuuntumisesta paljastui vasta reilusti myöhemmin.

Agassin avioliitto Brooke Shieldsin kanssa oli myrskyisä.

1990-luvun puolenvälin taituttua amerikkalaisen taival synkkeni. Nuoruuden henkinen painolasti kävi liian kovaksi. Välirikko Bollettierin kanssa aiemmin, vaikea perhesuhde ja mureneva avioliitto näyttelijä Brooke Shieldsin kanssa ajoivat huumeiden pariin.

Agassi paljasti kirjassaan käyttäneensä metamfetamiinia vuonna 1997. Hän jäi kiinni dopingtestissäkin, mutta vetosi tenniksen kattojärjestö ITF:ään sanomalla, että ystävä oli sujauttanut ainetta hänen drinkkiinsä.

Selitys meni täydestä, mutta Agassi kertoi myöhemmin sen olleen täysi vale. Kattojärjestölle näytti kelpaavan enemmän kuin hyvin koko lajia mahdollisesti tahranneen välikohtauksen lakaiseminen maton alle.

Samalla Agassi romahti kauas maailman kärjestä, maailmanlistan sijalle 141, vain vuosi sen jälkeen kun hän juhli olympiakultaa Atlantassa.

Agassi onnistui kääntämään uransa ja elämänsä ympäri vuonna 1998. Hän pääsi huumekoukusta irti ja aloitti vimmaisen comebackin aivan pohjalta, ATP-kiertueen sijaan haastajakiertueelta. Sieltä alkanut voittoputki johti menestykseen, joka siivitti Agassin takaisin tennismaailman huipulle kaikin puolin terveempänä.

Agassi voitti uransa ”toisella puoliskolla” viisi grand slamia ja nousi takaisin maailmanlistan ykköseksi. Valmentaja Brad Gilbertistä kehittyi tuona aikana pelaajalle isähahmo – sellainen, jota hän olisi toivonut jo kenties aikaisemmin. Uudenlaista vakautta elämään tuli myös avioliitosta tennistähti Steffi Grafin kanssa 2001. Pari on yhä yhdessä ja heillä on kaksi lasta.

Välit omaan isään paranivat uudelleen aikuisemmalla iällä. Agassi kertoi Guardianille taannoin, että hänen isänsä oli kesken yhteisen automatkan sanonut, että jälkiviisaana muuttaisi kasvatuksessaan vain yhden asian: tenniksen sijaan hän opettaisi koripalloa tai jotain muuta lajia, josta tekisi enemmän rahaa.

Uran viimeinen ottelu US Openissa 2005 sai Agassin tunteikkaaksi.

– Sain siitä hyvät naurut moottoritiellä. Joskus, kun ihminen on murrettu pieniin paloihin, hän pystyy palaamaan ja antamaan itsestään paljon enemmän muille sen jälkeen, Agassi kertoi lehdelle.

Agassin ammattilaisura päättyi vuonna 2006. Kaikkiaan hän voitti 60 ammattilaisturnausta, joukossa kahdeksan grand slamia. Palkintorahoja hän tienasi yli 31 miljoonaa dollaria ja kymmenien miljoonien sponsorituolot päälle. Hän on laittanut tienestinsä hyviin tarkoituksiin yhdessä vaimonsa Grafin kanssa.

Tätä nykyä Agassi on vannoutunut opetuksen ja nuorten sivistämisen tukija. Hänen hyväntekeväisyysyhdistyksensä auttaa perustamaan kouluja vähävaraisille lapsille, ja hänen perustamiensa koulujen, Andre Agassi Preparatory Academyn luokissa istuu lähes 40 000 lasta.

Agassi, joka itse jätti opinnot yläasteikäisenä isänsä painostuksesta keskittyäkseen tennikseen, kiittää isäänsä siitä, että on nyt koulunkäynnin vankka tukija. Hänen hyväntekeväisyysjärjestönsä on kerännyt yli 60 miljoonaa dollaria vähävaraisten lasten auttamiseksi. Aika uran jälkeen on ollut Agassin värikkään elämän kenties hedelmällisin kappale, vaikka se aluksi koettelikin.

– Urheilijana käytät kolmasosan elämästäsi valmistautumatta lainkaan kahteen viimeiseen kolmasosaan. Kun se päättyy, se on eräänlainen kuolema. Se on käytävä läpi ja löydettävä oma tiensä.

Agassi löysi omansa.

Andre Agassin elämään löytyi uudenlaista tasapainoa Steffi Grafin kanssa.