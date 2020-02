”Tennis on täynnä lesboja” – Seksuaalivähemmistöjä vastustava tennislegenda sai karun vastaanoton Australian avoimissa

Margaret Courtin grand slam -suorasta on kulunut 50 vuotta. Kiistaton tennislegenda on yhä, vuosikymmentenkin jälkeen, kiistelty hahmo.

Margaret Smith Courtin urheilu-ura hakee vertaistaan.

Kesällä 78 vuotta täyttävä tenniksen entinen supertähti voitti urallaan ennätykselliset 62 grand slam -turnausta, mihin kukaan ei ole yltänyt naisten tenniksen historiassa – ja voi olla, ettei koskaan ylläkään. Hän on samalla ainoa pelaaja, jonka on onnistunut voittamaan kaikki grand slamit kahdesti (niin kaksin-, nelin- kuin sekanelinpelissä). Lisäksi tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Court voitti kaikki neljä grand slamia yhden kalenterivuoden aikana, historiaa sekin.

Saavutuksistaan huolimatta australialainen Court oli kiistelty hahmo läpi aktiiviuransa ajan. Eivätkä ristiriidat päättyneet urheilu-uran mukana 1977. Entinen tennistähti on tullut kuuluisaksi muun muassa aktiivisesta seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastustavasta puheestaan sekä äärikonservatiivisista mielipiteistään.

Kuinka Courtin uraa tulisi muistaa ja kunnioittaa, ei lajin parissa ei ole osattu päättää. Tenniksen yhä kuuma keskustelunaihe lämpeni jälleen australialaisurheilijan näkökulmasta sopivasti Australian avointen alla tammikuussa.

BBC:n mukaan Australian tennisliitto oli suunnitellut maansa lajilegendalle tunnustusta tämän 50 vuotta täyttävästä ennätyksestä.

Siis tunnustusta, mutta ei juhlintaa.

Kentän ulkopuolella ujoksikin kuvailtu Court on leimattu ”homofobiseksi”, ”tietämättömäksi” ja ”vaaralliseksi” julkisten uskomustensa ja puheidensa perusteella, BBC:n henkilökuvassa kuvaillaan.

New York Times kirjoitti myös jälkikäteen, kuinka Courtia muistettiin Australian turnauksessa kalseasti. Turnauksen viimeisellä viikolla nähtiin tilanne, jossa entiset huippupelaajat Martina Navratilova ja John McEnroe osoittivat mielipiteensä Courtin nimeä kantavan Melbourne Parkin tennisareenan nimen muuttamiseksi.

Melbourne Parkin yksi suurimmista areenoista nimettiin Courtin mukaan vuonna 2003. Sittemmin kunnianosoitusta on kritisoitu jyrkästikin. Navratilova on vaatinut areenan nimen muuttamista useaan otteeseen. Lisäksi hän on kritisoinut Courtin homofobisia kannanottoja sekä kunnioitusta, jota tämä on saanut ristiriitaisista julkituloista huolimatta osakseen.

Ajat ovat olleet erilaiset, legendan puolesta on sanottu. Court on kuitenkin puhunut mielipiteistään avoimesti myöhemminkin.

Margaret Court esitteli Australian avointen naisten sarjan voittopokaalin kopiota, jollaisen tennislegenda sai tämän saavutusten kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa.

Vuonna 2017 hän muun muassa ilmoitti boikotoivansa australialaista lentoyhtiötä Qantasia, joka aloitti kampanjoinnin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Laki hyväksyttiin samana vuonna. Samoihin aikoihin Court latasi tenniksen olevan ”täynnä lesboja”.

– Kun minä pelasin, niitä oli vain pari, mutta ne pari veivät nuorempia juhlimaan. Nuoret halusivat olla sankareiden lähellä, Court väitti BBC:lle.

Court on todennut seksuaalivähemmistöjen oikeuksien opettamisen ja tukemisen ”paholaisen työksi”. Hän on perustellut kantaansa seksuaalivähemmistöjä kohtaan muun muassa uskonnollisella kasvatuksellaan.

– Se on pahuuden työtä. Hitler ja kommunismi toimivat samoin, he pääsivät lasten mieliin.

– Se on raivostuttavaa ja niin väärin. Margaret Court piileksii raamattunsa takana kuten monet ennen häntä ja hänen jälkeenkin, eikä meidän pidä ylentää sitä, Navratilova on kommentoinut.

Court kesken 1970 Wimbledonin finaaliottelun, vastassaan toinen lajilegenda Billie Jean-King.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LGBTQ) oikeuksia ajavan Stonewall-järjestön johtaja Robbie de Santos on korostanut Courtin ympärillä käydyssä keskustelussa urheilijoiden roolia ja voimakasta vaikutusta monen nuoren elämään.

– Urheiluihmiset ovat roolimalleja monille, ja LGBTQ-vastaiset kommentit voivat vaikuttaa erittäin negatiivisesti etenkin nuoriin lesboihin, homoihin, bi- ja trans-ihmisiin. Heille tehdään kommenteilla selväksi, että he eivät ole tervetulleita ja että heidän on piilouduttava tai jäätävä urheilumaailman ulkopuolelle. Courtin kommentit osoittavat, kuinka usein uskontoa on käytetty oikeuksien kieltämisen oikeuttamisessa.

Myös miesten maailman ykköspelaaja Andy Murray on ottanut kantaa Courtin kommentteihin.

– En ymmärrä, miten kenellekään voi olla ongelma, että kaksi toisiaan rakastavaa ihmistä haluaa naimisiin. Kaikilla pitäisi olla samat oikeudet, Murray sanoi The Independentille.

Courtin entinen vastustaja tenniskentällä, Nancy Richey, kuuluu ristiriitoja herättäneen urheilijan tukijoihin. Richey on muun muassa vedonnut, että Courtin urheiluansiot puhuvat omasta puolestaan eikä niitä tulisi sekoittaa muuhun urheilun ulkopuoliseen keskusteluun.

– Se on niin väärin. Hänen nimensä on annettu Melbourne Parkin areenalle hänen hienon tennisuransa vuoksi – ja piste, entinen Ranskan ja Australian avointen mestari Richey kommentoi BBC:lle.

– Hän oli hyvä sekä kentällä että verkolla, mikä on harvinaista. Hänellä oli hyvä palautuslyönti, kämmen- ja rystylyönti – hän oli vaan kova, Richey on myös kommentoinut.

Court päihitti Jean-Kingin Wimbledonin finaalissa 1970 kahdessa erässä.

Courtin saavutusten juhlistaminen Australian avointen yhteydessä oli ennakoidusti odotettu tapaus.

Australian tennisliitto tiedotti ennen tilaisuutta tunnustavansa Courtin uraa jollain tapaa lisäten tiedotteeseensa maininnan, ettei liitto ”voi suvaita näkemyksiä, jotka särkevät meidän uskomatonta tennisyhteisöämme, laajemmasta yhteisöstä puhumattakaan.” Samalla liitto painotti eroa sankareiden tunnustamisen ja juhlimisen välillä.

Lopulta Courtia muistettiin turnauksen voittopokaalin kopiolla, joka annettiin hänelle ennen miesten kaksinpelin ottelua Australian Nick Kyrgiosin ja Espanjan Rafael Nadalin välillä. Pokaalia antamaan saapuneen australialaisen entisen tennishuipun Rod Laverin kerrotaan saaneen tilaisuudessa Courtia suuremmat suosionosoitukset.

Kauden kolme muuta grand slam -turnausta eivät ole BBC:n tietojen mukaan vielä kommentoineet, millä tavoin kiistanalaista tennistähteä tullaan kunnioittamaan. Ranskan avoimet pelataan touko-kesäkuussa, Wimbledon kesä-heinäkuussa ja Yhdysvaltain avoimet elo-syyskuussa.

BBC:n mukaan Wimbledon on kommentoinut juhlistavansa Courtin grand slam -suoran 50-vuotispäivää jollain tapaa turnauksen sisällössä.

Rod Laver luovutti Courtille muistopokaalin Rod Lover Areenalla 27. tammikuuta.

Courtin kaikkien aikojen eniten kaksinpelin grand slam -voittoja (24) ottaneen urheilijan manttelia jahtaa aktiivipelaajista Serena Williams, jolla niitä on kasassa tällä hetkellä 23. Williamsilla oli sauma nousta Courtin rinnalle juurikin Australiassa, mutta tähden turnaus päättyi kolmannella kierroksella Qiang Wangia vastaan.

Lähteet: BBC ja BBC, New York Times, The Independent, FOX Sports