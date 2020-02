Entisen tennishuipun 15 vuotta vanha lausunto kävi toteen – Sofia Keninin, 21, tarina on amerikkalaisen unelman huipentuma

Sofia Keninin amerikkalainen unelma sinetöityi lopullisesti Australian avoimissa. 21-vuotiaan tennispelaajan taustalta löytyy eteenpäin kannustanut Alexander-isä.

Tennismaailma sai lauantaina uuden Grand Slam -voittajan, kun Sofia Kenin saavutti uransa ensimmäisen arvotittelin.

21-vuotias yhdysvaltalaispelaaja päihitti Australian avointen finaalissa Espanjan Garbiñe Muguruzan kolmen erän jälkeen lukemin 4–6, 6–2, 6–2.

Keninistä tuli nuorin Australian avointen naisten kaksinpelin mestari sitten vuoden 2008. Tuolloin mestari oli venäläistähti Maria Sharapova.

Keninin pitäessä voittopuhettaan kamera poimi kuviin aitiossa ottelua seuranneen Alexander Keninin, tuoreen Grand Slam -voittajan isän. Hetki oli tunteikas; isä-Kenin oli jännittävää ottelua seuratessaan käynyt läpi tunteiden kirjon ja pääsi nyt todistamaan tyttärensä unelman täyttymistä.

Samalla Alexander Kenin sulatti sosiaalisen median käyttäjien sydämiä, kun hänen nähtiin kuvaavan Sofian kiitospuhetta puhelimellaan. Ylpeä isä tosin paljasti myöhemmin BBC:lle, ettei kuvaushommat menneet ihan putkeen.

– Se ei mennyt kovinkaan hyvin, en painanut kuvaa-nappulaa kunnolla, hän kertoi nauraen.

No ei huolta, Sofia Keninin kiitospuhe ja palkintoseremonia tallentuivat onneksi tv-kameroihin.

– Unelmani on virallisesti käynyt toteen. En pysty kuvailemaan tätä tunnetta, Sofia Kenin tunnelmoi.

Hetki oli merkittävä paitsi tietysti pelaajalle itselleen, myös isälle. Alexander Kenin on valmentanut tytärtään läpi tämän uran ja valanut tähän uskoa vaikeuksien keskellä. Nyt kaksikko sai palkintonsa. Sofia Kenin kiitteli vuolaasti isäänsä, ja jakoi hetken hänen kanssaan.

– Tämä on meille unelmien täyttymys, Grand Slam -voittaja tiivisti.

Kiitokset isälle! Sofia Kenin jakoi voittohetken isänsä Alexanderin kanssa.

American Dream

Sofia ja Alexander Keninin tarina on kuin oppikirjaesimerkki amerikkalaisesta unelmasta. Tässä tarinassa American Dream toteutui tenniksen kautta. Australian avointen mestaruus sinkosi Sofian lajinsa kirkkaimpiin parrasvaloihin – ja lihotti noin 2,5 miljoonan euron verran hänen pankkitiliään. Koko urallaan palkintorahaa on kertynyt nyt 5 835 240 dollaria (noin 5,27 miljoonaa euroa).

Sofia Kenin on asunut parikuukautisesta asti Yhdysvalloissa ja edustanut maata aina. Hänen juurensa ovat kuitenkin Venäjällä. Hän syntyi vuonna 1998 Moskovassa venäläisille vanhemmille. Alexander ja hänen vaimonsa, Sofian äiti Svetlana lähtivät Neuvostoliitosta amerikkalaisen unelman perässä New Yorkiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1987 – 286 dollaria (n. 260 euroa) taskussaan. He palasivat Venäjälle Sofian elämän ensimmäisten kuukausien ajaksi, mutta palasivat nopeasti takaisin New Yorkiin.

– Lapsille haluaa paremman tulevaisuuden, Alexander Kenin on AP:n mukaan perustellut päätöstä.

Uuden elämän rakentaminen vieraalla maalla ja muutamalla sadalla dollarilla ei ollut helppoa. Isä-Kenin on kertonut ajaneensa taksia öisin ja opiskelleensa tietotekniikkaa ja englantia päivisin, jotta pystyisi tarjoamaan sen ”paremman tulevaisuuden” perheelleen. Aluksi taksin ajamista vaikeutti se, ettei Alexander ymmärtänyt, mitä taksin keskusradiossa sanottiin.

– Se oli hyvin, hyvin rankkaa. Mutta on ihmeellistä, mitä kaikkea olet valmis tekemään, kun sinun on selvittävä, Alexander on muistellut.

– Sofia tietää sen, ja luulen, että se teki hänestä sisukkaan.

Mestaruusskumpat!

Uusi Martina Hingis?

Alexander Keninin tenniskokemus rajoittuu harrastusmielessä pelailuun. Sofia-tytär – tai Sonya, kuten hänen läheisensä häntä kutsuvat – osoitti kuitenkin jo lapsena suuria lahjoja lajiin, joten isä alkoi vaillinaisilla taidoillaan valmentamaan häntä. Tennisuran vuoksi Sofia suoritti koulunsa kotiopetuksessa.

Sofia on kertonut saaneensa tennismailan ensimmäisiä kertoja käteensä ollessaan kolmen ja puolen vuoden ikäinen. Tuossa vaiheessa Keninien perhe oli asettunut Floridan Pembroke Pinesiin. Ensin isä ja tytär pelailivat kotitalonsa edessä, mutta nopeasti pelailu muuttui pelaamiseksi ja kotipiha oikeiksi tenniskentiksi. Viisivuotiaana Sofia Kenin pääsi maineikkaan Rick Maccin valmennustiimiin. Maccin, nyt 65 vuotta, valmennuksessa ovat juniori-ikäisinä viihtyneet muun muassa Andy Roddick, Maria Sharapova sekä Venus ja Serena Williams.

– Hänen ajoituksensa on parempi kuin kenelläkään, ketä olen koskaan valmentanut. En ole tippaakaan yllättynyt, että hän pelaa Grand Slam -finaalissa, Macci totesi New York Timesille ennen lauantaista finaalia.

Kenin oli Maccin valmennuksessa 12-vuotiaaksi asti. Valmentaja haki haastattelussa vertailukohtaa 1990-luvun lopulla loistaneeseen sveitsiläistähti Martina Hingisiin.

– Se oli täysin uniikkia; se silmä-käsi -koordinaatio ja hänen kykynsä lyödä palloa heti pompun jälkeen. Ainoa sen kaltainen pelaaja, jonka olen nähnyt on Martina Hingis, Macci muisteli juniori-ikäistä Keniniä.

Odotettu mestaruus

Sofia Keninin kohdalla Grand Slam -menestys olikin monella tapaa odotettua. Hän oli lapsitähti, joka oli Yhdysvaltojen tennisliiton ranking-ykkönen niin 12-, 14-, 16- kuin 18-vuotiaiden ikäluokissa. Hän komeili jo lehtien kansikuvissa jo lapsena ja pääsi pikkutyttönä tapaamaan monia huippupelaajia. Australian avointen aikoihin sosiaalisessa mediassa kiersi vuodelta 2005 peräisin oleva video, jossa belgialaishuippu Kim Clijsters pitää Sofialle tutustumiskierroksen Miami Openin kulisseissa.

– On hienoa nähdä tenniksen tulevaisuus, entinen maailmanlistan ykköspelaaja totesi kierroksen päätteeksi.

Vuodet ovat osoittaneet, että tuolla lausunnolla oli katetta. Sofia Kenin nousi maanantaina julkaistulla WTA:n maailmanlistalla jo seitsemänneksi. Yhdessä muun muassa Coco Gauffin, 15, Madison Keysin, 24, ja Amanda Anisimovan, 18, kanssa hän lukeutuu siihen yhdysvaltalaispelaajien kaartiin, josta odotetaan paikkaajaa, kun ikoninen Serena Williams joskus päättää huiman uransa.

23-kertaisen Grand Slam -voittajan mainetekoihin on vielä pitkä matka, mutta ainakin yksi valttikortti Keninillä on puolellaan. Se yksi asia, jota kaikki huippu-urheilijat tarvitsevat: taisteluasenne.

– Se on jotain, jota ei voi opettaa, se on vain oltava sinussa. On oltava uskoa ja intohimoa, Sofia Kenin sanoi AP:lle.

Lauantainen finaali oli hyvä osoitus tästä. Kenin hävisi ensimmäisen erän, mutta ei suostunut luovuttamaan. Hän vei kaksi seuraavaa selvin 6–2-luvuin.

– Vastustajani tietävät, että en anna koskaan periksi. Jos haluat voittaa minut, sinun on todella voitettava minut. Mikä tahansa tilanne onkaan, taistelen ja teen parhaani kääntääkseni ottelun, ensimmäistä kertaa top kymppiin rankingissa noussut Kenin kertoi Australian avoimissa New York Timesille.

Ensimmäinen – muttei viimeinen? Sofia Kenin on kertonut tavoitteekseen olla maailmanlistan ykkönen.