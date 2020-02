Emil Ruusuvuori murtautui ensi kertaa ATP-turnauksen pääsarjaan!

Emil Ruusuvuori eteni karsinnoista ATP-turnauksen pääsarjaan Ranskassa.

Emil Ruusuvuori on selviytynyt tenniksen ATP-turnauksen pääsarjaan Ranskan Montpellierissä. Ruusuvuori, 20, kaatoi miesten kaksinpelin toisella karsintakierroksella Ranskan Nicolas Mahut'n 6–3, 3–6, 7–6 (7–3). Ottelu kesti miltei kaksi tuntia.

Ruusuvuori pääsee pelaamaan ATP-turnauksen pääsarjaan ensimmäistä kertaa urallaan.

Mahut, 38, on ollut parhaimmillaan maailmanlistalla 37:s. Nyt Mahut on sijalla 192. Ruusuvuori nousi tuoreella listalla sijalle 101, joka on tähän mennessä hänen korkein sijoituksensa.