Tähtien taistelu! Djokovic runnoi Federerin Australian avointen semifinaalissa

Serbialainen tennistähden finaalivastustaja selviää kaksikosta Thiem–Zverevin.

Novak Djokovic nujersi Roger Federerin 7–6 (7–1), 6–4, 6–3 ja eteni Australian avoimen tennisturnauksen loppuotteluun tavoittelemaan 17. grand slam -kaksinpelititteliään. Djokovic kohtaa sunnuntain loppuottelussa joko Dominic Thiemin tai Alexander Zverevin.

Djokovic on pelannut aiemmin seitsemän kertaa Australian avointen loppuottelussa ja voittanut joka kerta.

– Kunnioitan Rogerin päätöstä astua kentälle, vaikka hän oli loukkaantunut eikä lähelläkään parasta liikkumistaan, Djokovic sanoi vastustajastaan, joka kärsii nivusvammasta.

– Hän aloitti silti hyvin, ja olin aika hermostunut. Oli todella tärkeää voittaa ensimmäinen erä. Sen jälkeen pystyin henkisesti rentoutumaan, Djokovic selvitti.

Djokovic pudotti Federerin Australian avointen välierissä myös vuosina 2008, 2011 ja 2016.

Loppuottelu lipui Federerin hyppysistä.

Kenin pudotti Bartyn

Yhdysvaltain Sofia Kenin, 21, otti uransa ensimmäisen tenniksen grand slam -finaalipaikan. Maailman ykköspelaaja Ashleigh Barty taipui Keninille Australian avointen välierissä 6–7, 5–7.

Australialainen Barty oli Melbournessa kotiyleisön suuri toivo, mutta loppuotteluun asti paukut eivät riittäneet. Kukaan isäntämaan pelaaja ei ole voittanut Australian avointen kaksinpelimestaruutta sitten vuoden 1978, ja tänä vuonna odotukset olivat katossa.

Barty voitti viime vuonna Ranskan avoimet, mutta Australian avoimissa hän ei ollut selviytynyt välieriin ennen tätä.

Kenin on sijoitettu turnauksessa 14:nneksi, eikä hän ollut ennen tätä päässyt koskaan grand slameissa edes kahdeksan parhaan joukkoon. Viime kausi oli hänen läpimurtovuotensa, kun hän voitti kolme WTA-turnausta.

– Olen sanaton, en voi uskoa tätä. Olen unelmoinut tästä hetkestä viisivuotiaasta lähtien, häkeltynyt Kenin sanoi.

– Olen tehnyt niin kovasti töitä päästäkseni tänne. Minun täytyi todella taistella tänään. Hän (Barty) on maailman ykkönen hyvästä syystä.

Finaalissa Kenin kohtaa Espanjan Garbine Muguruzan, joka voitti omassa välierässään Romanian Simona Halepin 7–6 (10–8), 7–5. Muguruza on parhaimmillaan ollut naisten maailmanlistan ykkösenä.

Kontinen sekanelinpelin välieriin

Henri Kontinen ja kanadalainen Gabriela Dabrowski menivät sekanelinpelin välieriin kaatamalla Kroatian Ivan Dodigin ja Taiwanin Latisha Chanin 7–5, 7–6 (7–2).

– Ihan mukava on ollut pelata. Dabrowski on hyvä pelaaja. Tiukka vääntö oli tänään ja kova vastus. He voittivat kuitenkin yhdessä pari slamia viime vuonna, kommentoi Kontinen puolivälieräottelua.

Välierässä asettuvat vastaan Barbora Krejcikova ja Nikola Mektic.

– Tässä vaiheessa turnausta on vain kovia pareja jäljellä. En ole nähnyt välierävastustajien pelaavan, mutta vakuuttavan voiton olivat ottaneet puolivälierässä, Kontinen sanoi.

Tuloksia, Australian avoimet

Miesten kaksinpeli, välierät:

Novak Djokovic Serbia (2) – Roger Federer Sveitsi (3) 7–6 (7–1), 6–4, 6–3

Naisten kaksinpeli, välierät:

Sofia Kenin USA (14) – Ashleigh Barty Australia (1) 7–6 (8–6), 7–5

Garbine Muguruza Espanja – Simona Halep Romania (4) 7–6 (10–8), 7–5

Sekanelinpeli, puolivälierät:

Henri Kontinen Suomi/Gabriela Dabrowski Kanada (3) – Ivan Dodig Kroatia/Latisha Chan Taiwan (6) 7–5, 7–6 (7–2)

Kontinen/Dabrowski kohtaa välierissä parin Nikola Mektic Kroatia/Barbora Krejcikova Tshekki (5).