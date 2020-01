Emil Ruusuvuori jo kahdeksan joukkoon Australian haastajaturnauksessa

Ruusuvuori kohtaa puolivälierässä Dominik Köpferin.

Tennislupaus Emil Ruusuvuoren kauden avaus jatkui voitokkaasti, kun hän kukisti japanilaisen Taro Danielin 6–2, 6–4 ATP-haastajaturnauksessa Australian Bendigossa. Ruusuvuori pelaa näin turnauksessa seuraavaksi puolivälierässä.

ATP-maailmanlistalla sijalla 121 oleva Ruusuvuori on voittanut Bendigossa intialaisen Ramkumar Ramanathanin (ATP-183), italialaisen Jannik Sinnerin (ATP-78) ja Danielin (ATP-106).

– Hyvältä on tuntunut peli, ja olosuhteet ovat nopeat. Olen pystynyt pelaamaan nopeasti ja pistämään kaverille painetta mukavasti. Syöttö on myös toiminut hyvin, ja helppojen pitojeni kautta saan luotua painetta vastustajan syöttöihin. Tänään taisi olla 34 plusastetta, joten kuumaa on ja hieman siihen on totuttelemista, Ruusuvuori kertoi Tennisliiton tiedotteessa.

Puolivälierässä perjantaina Ruusuvuori kohtaa kahdeksanneksi sijoitetun saksalaisen Dominik Köpferin (ATP-95).