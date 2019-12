Tennisässä Anastasia Kulikova haaveili jo lapsena muutosta Suomeen – ”Halusin todistaa, että ansaitsin Suomen kansalaisuuden”

Vaikka 19-vuotiaalle Kulikovalle Suomen passi onkin vielä tuore asia, hän on kokenut jo pitkään olevansa suomalainen tennispelaaja. Venäjän Rjazanista kotoisin oleva Kulikova kiitteleekin suomalaisilta tennisfaneilta saamaansa tukea.

Kulikovan Suomeen muutosta puolestaan on osin kiittäminen Jarkko Niemistä, joka kutsui 13-vuotiaan Kulikovan tutustumaan tennisakatemiaansa. Akatemiassa viihtynyt Kulikova näki Suomeen muuton uransa kannalta kannattavaksi.

Tällä hetkellä Kulikovan ykköstavoite on menestys ammattilaiskentillä. Suomen naistenniksen toivoksi noussut Kulikova ylsi viime viikolla Tsekissä pelatun ITF-turnauksen finaaliin. Tällä kaudella menestystä on tullut mukavasti, sillä Kulikova on yltänyt kolmeen ITF-tason turnausvoittoon.