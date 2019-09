Tennis

Tenniksen supertrion Grand Slam -tilasto hämmentää myös Jarkko Niemistä: ”Absurdia!”

Suomen kaikkien aikojen tennisässän, maailmanlistalla peräti 13:ntena keikkuneen Jarkko Niemisen https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+niemisen arvio tiivistää sen, mitä Rafael Nadal https://www.is.fi/haku/?query=rafael+nadal Roger Federer https://www.is.fi/haku/?query=roger+federer ja Novak Djokovic https://www.is.fi/haku/?query=novak+djokovic ovat kuluneiden 16 vuoden ja runsaan kahden kuukauden aikana tehneet miestennikselle.– Absurdia!Sen jälkeen kun Federer 6. heinäkuuta 2003 löi Wimbledonin finaalissa Australian Mark Philippoussisin https://www.is.fi/haku/?query=mark+philippoussisin , jaossa on ollut 65 Grand Slam -voittoa.Sveitsiläinen on vienyt näistä 19, serbialainen 16 ja ja espanjalainen 19. Kaikki muut pelaajat ovat pystyneet näinä vuosina yhteensä 11 titteliin eli lukemat ovat supertrion hyväksi murskaavat 55–11!veteraanien – Nadal on 33-vuotias, Djokovic 32 ja Federer 38 – puolusti Nadal, joka varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa nappasi neljännen Yhdysvaltain avointen mestaruutensa.– Tennis on globaalisti äärimmäisen kilpailtu laji. Noina vuosina tuhannet ja tuhannet teknisesti, fyysisesti ja mentaalisesti erittäin lahjakkaat urheilijat ovat laittaneet kaiken likoon, mutta muuri kestää jokaisen sukupolven haasteet, supertrion pelaajat hyvin sekä urheilijoina että ihmisinä tunteva Nieminen toteaa.Hänen mukaansa hämmentävintä kaikessa onkin juuri se, että tällainen harvainvalta on onnistunut nimenomaan tenniksen kaltaisessa lajissa.– Grand Slamien lisäksi kun listataan muut arvoturnaukset, kuten Mastersit tai Davis Cupit niin onhan se hurjaa. Ei ole minkään todennäköisyyksien mukaista, että samaan aikaan osuu näin kilpailtuun lajiin kolme tuollaista tyyppiä.terveysongelmista kärsinyt Nadal oli putoamassa jo kelkasta, mutta mitä vielä.– Eiväthän näiden tekemiset enää yllätä, eli olen lähinnä vain ihaillut ”Rafan” paluuta huipulle. Djokovic kävi 2018 operaatiossa ja palasi maailman ykköseksi.Nieminen tuntee hyvin teorian, jonka mukaan tietynikäinen urheilija ei enää kehity, vaan lähinnä ylläpitää hiipuvaa suorituskykyään. Tenniksen supertrio haastaa hänen mukaansa teorian:– Laji on sellainen, että jos ei kehity, vaan vain ylläpitää, putoaa pian kelkasta. Katsokaa näiden kolmen useimpia ikätovereita.Nieminen näkee entisten vastustajiensa ”muutaman sekunnin kymmenyksen hidastuneen”, mutta:– Se on kompensoitu hiomalla kokonaisuutta. Siihen taas kuuluu äärimmäisen taitava ja älykäs taustaryhmä, kuormituksen säätely, osaava kilpailukalenterin suunnittelu, lihashuolto, ravinto. Näissäkin asioissa he ovat parhaita. Terveyspuolen osaamisesta kertoo jo se, millaisen määrän kivikovia turnauksia jokainen on ylipäätään pelannut urallaan.Nieminen on pohtinut, ketkä trion haastajista olisivat voineet laajentaa porukan kvartetiksi, jopa kvintetiksi. Andy Murray https://www.is.fi/haku/?query=andy+murray on ollut minusta lähimpänä sitä tasoa. Toinen olisi ollut Juan Martin del Potro https://www.is.fi/haku/?query=juan+martin+del+potro , mutta hänen uraansa ovat torpedoineet lukuisat vammat.

Mikä on sinusta ollut hienointa Federerin, Nadalin ja Djokovicin aikakaudessa?

– Se, että he eivät ole millään lailla toistensa klooneja, vaan hyvin omaleimaisia pelaajia ja persoonia. Se on ollut näissä klassikko-otteluissa vielä lajille se pr-lottovoitto.