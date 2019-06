Ensin hurmasi isä, nyt on jälkikasvun vuoro yrittää – Björn Borgin 16-vuotias poika villillä kortilla Wimbledoniin!

Tennis

Ensin hurmasi isä, nyt on jälkikasvun vuoro yrittää – Björn Borgin 16-vuotias poika villillä kortilla Wimbledo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/haku/?query=pat+cash

https://www.is.fi/haku/?query=stefan+edberg