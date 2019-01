83 ihmistä pidätetty miljoonien eurojen sopupeliskandaalissa – rikollisjärjestö lahjoi ja painosti tennisammattilaisia

Tennis

83 ihmistä pidätetty miljoonien eurojen sopupeliskandaalissa – rikollisjärjestö lahjoi ja painosti tennisammat

Europolin mukaan vilpin taustalla on armenialainen rikollisjärjestö.

Rikollisjärjestö on hyötynyt miljoonilla euroilla ennakkoon sovituista tennisotteluista, kertoo Euroopan poliisivirasto Europol tiedotteessaan.Poliisiviraston mukaan vyyhtiin liittyi 28 ammattilaispelaajaa, joista yksi pelasi viime vuonna Yhdysvaltain avoimissa.US Open kuuluu tenniksen arvoturnauksiin.Tutkinta alkoi vuonna 2017, kun tennistä valvova Tennis Integrity Unit (TIU) havaitsi epäilyttävää vedonlyöntitoimintaa haastajakiertueen ja Futures-kiertueen turnauksissa.Tutkinnan aikana Espanjan viranomaiset ovat tehneet 83 pidätystä, ja ainakin 97 tennisottelua on todettu ennalta sovituksi.Europolin mukaan vilpin taustalla on armenialainen rikollisjärjestö. Se lahjoi tenniksen ammattilaispelaajia mukaan vilppiin.Rikollisjengin jäsenet kävivät katsomassa otteluja ja painostivat lahjottuja pelaajia varmistamaan sen, että ennalta sovittu ottelutulos varmistuu.Rikollisjärjestön jäsenet löivät otteluista vetoa eri maissa.Espanjan viranomaiset pääsivät tutkinnassa rikollisten jäljille. Europolin mukaan Espanjassa tehdyissä 11 kotietsinnässä löytyi käteistä rahaa 167 000 euron arvota, aseita, luottokortteja, viisi luksusautoa ja vedonlyöntivilppiin liittyviä asiakirjoja.Tutkinnan aikana viranomaiset jäädyttivät varat 42 pankkitililtä.