Longplay: Emma Laineelta kovaa kritiikkiä Tennisliitolle – miehet saavat huippukohtelua, naiset joutuvat pyykkäämään

Tennis

Longplay: Emma Laineelta kovaa kritiikkiä Tennisliitolle – miehet saavat huippukohtelua, naiset joutuvat pyykk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kissa pöydälle





Pitkin hampain





Jatkuvaa vähättelyä

Sponsorin yhteiskuntavastuu