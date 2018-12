Tennis

Suomalainen tennislupaus kulkee Björn Borgin jalanjäljillä: ”Vähitellen alkaa tajuta”

tennislupaus Otto Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=otto+virtanen , 17, teki hiljattain Miamissa tempun, johon moni ei ole lajissa pystynyt.Orange Bowlia on pidetty tenniksessä yleisesti juniorien epävirallisena MM-turnauksena tai viidentenä Grand Slam -kilpailuna. Virtanen voitti sen.Turnauksen historiassa voittajalistalta löytyy lajin legendaarisia nimiä, kuten Björn Borg https://www.is.fi/haku/?query=bjorn+borg John McEnroe https://www.is.fi/haku/?query=john+mcenroe ja Roger Federer https://www.is.fi/haku/?query=roger+federer . Viikonlopun finaalissa Virtanen kaatoi yhdysvaltalaisen Zane Khanin https://www.is.fi/haku/?query=zane+khanin suoraan kahdessa erässä 7–5, 6–4.– Vähitellen alkaa tajuta, että todella voitin Orange Bowlin. Pienempänä aina haaveilin, että pääsisin joskus Miamiin pelaamaan tätä kisaa, ja nyt voitin koko turnauksen. Olihan tämä uskomaton päätös vuodelle, Virtanen kuvaili palattuaan viime viikolla Suomeen.

