Tennisvalmentaja lähetti ”outoja” viestejä 12-vuotiaalle tyttöpelaajalle: ”Että hän oikeasti tykkää ja välittää”

Tennis

Tennisvalmentaja lähetti ”outoja” viestejä 12-vuotiaalle tyttöpelaajalle: ”Että hän oikeasti tykkää ja välittä

Ilta-Sanomat tavoitti rikostutkinnan kohteena olevan henkilön kaksi entisistä valmennettavaa.Toinen IS:n haastattelemista naisista kertoo olleensa kyseisen miehen valmennuksessa kuuden vuoden ajan vuosina 2008–2014.Nainen kertoo, ettei missään vaiheessa kokenut minkäänlaista fyysistä ahdistelua. Valmentaja kuitenkin kehui naista tavalla, jonka hän koki ”oudoksi”. Kehuja valmentaja antoi kasvokkain ja tekstiviestitse.– Ne olivat enimmäkseen sellaisia, että hän oikeasti tykkää ja välittää musta ja että mä olen tosi kiva tyttö, nainen kuvailee viestien sisältöä.Hän oli viestejä saadessaan 10–12-vuotias.

Tuntuiko viestien ja kehujen saaminen tuolloin epämukavalta?