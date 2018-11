Poliisi tutkii suomalaista tennisvalmentajaa alaikäisen ahdistelusta: Liitto ei reagoinut asiaan neljään vuoteen

Tennis

Poliisi tutkii suomalaista tennisvalmentajaa alaikäisen ahdistelusta: Liitto ei reagoinut asiaan neljään vuote

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palasi Suomeen

Miksi ei puututtu?

Oli laajasti tiedossa

Tennisliitto pysyy mykkänä

Tenniksessä kuohuu: suomalainen tenniksen akatemiapelaaja jätti kesällä poliisille tutkintapyynnön entisen valmentajansa asiattomasta käytöksestä ja seksuaalisesta häirinnästä.Ilta-Sanomien tietojen mukaan taustalla on laajempi vyyhti vuosien takaa.MTV Sport uutisoi poliisitutkinnasta lokakuun alkupuolella https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaista-tennisvalmentajaa-epaillaan-alaikaisen-pelaajan-seksuaalisesta-hyvaksikaytosta/7110000#gs.R7Zn4BU IS:n tietojen mukaan selvityksen kohteena olevat tapahtumat ajoittuvat vuotta 2015 edeltävään aikaan. Kyseinen pelaaja oli tuolloin alaikäinen.– Kävin psykiatrilla valmentajan tekojen vuoksi. Toivon, että kukaan muu ei joutuisi jatkossa enää kärsimään hänen toiminnastaan. Tiedän varmuudella, etten ole hänen ainoa uhrinsa vuosien varrella, vaan niitä on lukuisia, pelaaja kertoi asiasta MTV Sportille 10. lokakuuta.Pitkään suomalaisista tenniskuvioista poissa ollut valmentaja palasi keväällä kotimaan kamaralle tennisvalmennuksen pariin, jolloin vanhat haavat aukesivat uudelleen.Useat pelaajat ja heidän vanhempansa raportoivat nyt poliisitutkinnan kohteena olevan valmentajan epäasiallisesta käytöksestä jo vuonna 2014, mutta silloin hänen työnantajanaan toiminut tennisakatemia hankkiutui valmentajasta eroon vähin äänin ja lakaisi ongelman maton alle.IS:n tietojen mukaan valmentajan epäasiallinen käytös oli silloin useiden ihmisten – ja myös Suomen tennisliiton – tiedossa. Useat pelaajat ja heidän vanhempansa olivat pettyneitä akatemian ja liiton toimintaan asian käsittelyssä.– Itseäni kyllä harmittaa, mietityttää ja jopa hieman vihastuttaa jälkeenpäin ajateltuna se, että kukaan ei meille akatemian pelaajille tai edes meidän vanhemmille pitänyt minkäänlaista infotilaisuutta kyseisestä asiasta, vaikka ilmeisesti kaikki akatemian valmentajat asiasta tiesivät silloin, kertoo yksi akatemiassa harjoitellut pelaaja nyt Ilta-Sanomille.Useat entiset pelaajat ja heidän vanhempansa kysyvät nyt, miksi tennispiirit eivät aikanaan puuttuneet väitteisiin alaikäisiin kohdistuneesta häirinnästä ja vieneet asiaa kurinpitomenettelyyn.Tennisliitto on reagoinut asiaan vasta tänä vuonna sen tultua julki. Toukokuussa Tennisliitto tilasi Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (Suek) selvityksen asiasta.Tennisliiton 10. lokakuuta julkaiseman tiedotteen mukaan ”selvityksessä käy ilmi, että valmentaja on syyllistynyt tekoihin, jotka eivät ole urheilun eettisten periaatteiden mukaisia ja saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkit”.Tennisliiton tiedotteessa toimitusjohtaja Teemu Purho https://www.is.fi/haku/?query=teemu+purho korostaa, ettei liitto hyväksy minkäänlaista häirintää missään tapauksessa.– Otamme asian vakavasti ja meille on tärkeää, että asia selvitetään perusteellisesti, Purho sanoi tiedotteessa.Samalla ilmoitettiin, ettei valmentajaa palkata eikä nimetä mihinkään tennisliiton alaisiin tehtäviin.19. lokakuuta Tennisliitto ilmoitti langettaneensa valmentajalle väliaikaisen kilpailu- ja toimintakiellon. Se on voimassa niin kauan, ”kunnes asia on viranomais- tai tuomioistuinmenettelyssä lopullisesti ratkaistu”.Vyyhti alkoi purkautua jo vuosia sitten, kun suomalaisessa tennisakatemiassa harjoitelleet alaikäiset pelaajat olivat kertoneet valmentajan asiattomasta käytöksestä vanhemmilleen. Nämä puolestaan veivät asian akatemian johdon ja tennisliiton tietoon jo vuonna 2014.Vaikka syytökset olivat vakavia, asiaa ei viety liiton kurinpitomenettelyyn tai viranomaisten tietoon, vaan sovittiin sisäisesti. Syytösten kohteeksi joutunut valmentaja poistui akatemian palkkalistoilta vähin äänin loppuvuodesta 2014.Hän ilmestyi takaisin kuvioihin keväällä 2018, mikä on mahdollisesti laukaissut entisen valmennettavan viemään asian poliisille.Syksyn 2018 aikana tennisväki on tuominnut seksuaalisen häirinnän, mutta vuoden 2014 tapahtumia laji-ihmiset eivät ole halunneet muistella. Tutkinnan kohteena olevan valmentajan nimi ja häntä koskeva uutisointi on siivottu varsin tarkkaan kyseisen akatemian nettisivuilta.Iltalehti kirjoitti samasta tapauksesta helmikuussa 2017: ”Eteläsuomalainen tennisvalmentaja sai potkut, koska oli lähetellyt toistuvasti seksistisiä viestejä alaikäisille junioripelaajille”, Iltalehti kirjoitti https://www.iltalehti.fi/urheilu/201702022200064440_ur.shtml Jutussa https://www.iltalehti.fi/urheilu/201702022200064440_ur.shtml valmentajan entinen esimies kertoi, että tapaus oli sovittu sisäisesti. Hänen mukaansa asia ”käsiteltiin yhteisön sisällä” eikä siitä puhuttaisi tennisyhteisön ulkopuolella.Iltalehden jutussa entinen esimies vahvisti myös valmentajan potkut ja niiden syyn.– Toivon meidän hoitaneen tämän niin ammattimaisesti kuin mahdollista, ja toivottavasti onnistuimme. Halusimme vain mennä eteenpäin, kun asia selvisi, hän sanoi.Jutun mukaan valmentaja oli saanut työnantajaltaan varoituksia samasta syystä jo aikaisemminkin.Tennisakatemian johtaja ei ole vastannut Ilta-Sanomien kommenttipyyntöihin useista yrityksistä huolimatta.Seksuaalisesta häirinnästä epäilty henkilö toimi valmentajana tennisakatemiassa ja kiersi samaan aikaan ulkomailla turnauksia nuorten pelaajien kanssa.

Tuliko epäillyn äkkilähtö akatemiasta loppuvuodesta 2014 yllätyksenä, Suomen tennisliiton toiminnanjohtaja Teemu Purho?

– Valitettavasti asian selvittelyn osalta en voi kommentoida henkilöä. Jos sinulla on yleisesti prosessiin liittyviä kysymyksiä, voimme vastata niihin.

Miten saitte pöydällenne tiedon näistä asioista, joita Suek selvitti kesällä ja joita poliisi nyt tutkii?

– Edelleenkään emme voi kommentoida. Mediassa on ollut esillä ne faktat, jotka voimme kertoa. Selvittely on kesken ja teemme kaikkemme, jotta asia selviää.

Äsken sanoit, että yleisellä tasolla voidaan puhua. Milloin tämä tapaus (tai Suekin selvityksen perusteella useampi tapaus) tuli tietoonne?

– Niin kuin sanoin, kommentoidaan sitten, kun saamme asiat selville ja tiedämme mitä kaikkea on tapahtunut ja missä vaiheessa.

Kai voitte kertoa, milloin olette saaneet tiedon tästä asiasta?

– Kyllä kaikki tämä liittyy tutkintaan emmekä kommentoi sitä nyt.

Iltalehti uutisoi häirintäepäilyistä jo helmikuussa 2017, ja te liitossa seuraatte varmasti tarkkaan tennisaiheista kirjoittelua. Miten reagoitte silloin?

– Ää.. sitä mun täytyy. No, ehkä mä palaan hetken päästä uudestaan ja jatkamme keskustelua sitten.

Eihän siitä uutisesta ole kuin 1,5 vuotta, joten kyllä kai sinä muistat, miten asia hoidettiin silloin?

– Palaan hetken päästä ja jatketaan sitten paremmin.Purho soittaa 1,5 tunnin päästä.– Juttelin meillä sisäisesti ja toivon, että lähetät kysymykset meille sähköpostilla. Tämä on meille vaikea ja arka aihe käsiteltävyytensä osalta ja sen tähden olemme erittäin tarkkoja mitä, miten ja millä tavalla asioita kommentoidaan ja joudumme asianosaisten oikeusturvan ja yksityisyydensuojan vuoksi toimimaan näin. Sen takia halutaan kirjallisesti vastata ja kommentoida.