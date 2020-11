Kyseessä on jo toinen kerta, kun koronavirus kurittaa Tanssii tähtien kanssa -tuotantoa.

Vielä toistaiseksi on mysteeri, miten meneillään oleva tuotantokausi saatetaan päätökseen.­

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman työryhmään kuuluvalla henkilöllä on todettu koronavirustartunta, jonka vuoksi tulevan sunnuntain semifinaalilähetys on peruttu, tiedottaa MTV.

MTV ei kerro tiedotteessaan, ovatko ohjelman tähtiparit altistuneiden joukossa.

– Tarvittavat altistusjäljitykset ja karanteeniin määräämiset on käynnistetty välittömästi terveysviranomaisten toimesta ja odotamme viranomaisten lisäohjeita, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Kati Launiainen.

Tuottajan mukaan kyseessä on varotoimenpide.

– Koska työryhmän turvallisuus ja terveys on meille ensiarvoisen tärkeää, on sunnuntain livelähetys päätetty nyt perua varotoimenpiteenä, Launiainen toteaa.

Koronavirus on varjostanut ohjelman tuotantoa aiemminkin, sillä vain kaksi viikkoa sitten ohjelman bändi jouduttiin korvaamaan toisella koronavirustartunnan takia.

Normaalisti TTK-orkesteria johtaa Sami Pitkämö, mutta tuuraavan orkesterin johtajana nähtiin pianisti Mikko Mäkinen. Sen solisteina toimivat Mikael Saari ja Maria Ylipää.

Juontaja Mikko Leppilampi kertoi ennen suoran lähetyksen alkua, että kaikkien turvallisuus otetaan ohjelman tuotannossa äärimmäisen vakavasti.

– Kun tulee esimerkiksi jonkinlaista vaaraa tai uhka siitä, että jonkinnäköistä altistumista on esimerkiksi työryhmässä, niin sitten tehdään ratkaisuja. Nyt meillä on se tilanne, että meillä on koko orkesterimonttu tuuraajia täynnä, Leppilampi kertoi paikalla olevalle studioyleisölle kaksi viikkoa takaperin.

Viimeisimpänä leikin joutuivat jättämään kesken Jukka Hildén ja Katri Mäkinen.­

Ohjelmassa ollaan tämän kauden osalta jo loppusuoralla. Tuotantokausi on tänä vuonna poikkeuksellisen pitkä, sillä mukana nähtiin aiemman kymmenen parin sijaan 12 tähtiparia.

Kilpailussa ovat yhä mukana tähtiparit Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen, Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski, Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius sekä Jare Brand ja Saana Akiola.

MTV tiedottaa kauden jatkumisesta myöhemmin.

Juttua korjattu klo 11:51. Tuuraavaa orkesteria johtanut Mikko Mäkinen on pianisti, ei saksofonisti.