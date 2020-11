Jorma Uotisen kursailematon heitto sai TTK-yleisön repeämään liitoksistaan – Jare Brandin erikoinen esitys löi tuomarit ällikällä

Nämä kappaleet illan illan lähetyksessä kuultiin:

Jukka ja Katri: Samba (J Balvin – Mi Gente) & Salsa (Juan Guillermo – Playa, playa, piscina, piscina)

Miisa ja Marko: Quickstep (Call Me Maybe) & Cha Cha (Maroon 5 – Moves Like Jagger)

Niklas ja Kia: Salsa (Luis Fonsi – Despacito) & Quickstep (Dancin’ Fool, Cobacabana)

Virpi ja Sami: Hidas valssi (Kenny Rogers – If I Were a Painting) & Foxtrot (Bobby Darin – Beyond The Sea)

Jare ja Saana: Samda (Black Eyed Peas – RITMO) & Tango (Lady Gaga – Poker Face)