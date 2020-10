TTK:ssä viikosta toiseen ihastuttava Niklas Hagman pohtii menestystään tanssikisassa – jääkiekolla iso rooli tanssien sujumisessa

Jorma Uotinen nousi kiittämään Niklasta ja Kiaa seisaaltaan. – En muista, että tuollaista olisi tapahtunut koskaan, Kia Lehmuskoski ihmetteli.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina ensimmäiset täydet tuomaripisteet.

Ex-jääkiekkoilija Niklas Hagman ja hänen tanssiparinsa Kia Lehmuskoski kaappasivat tulisella tangollaan täydet 30 pistettä.

Esitystä ei häirinnyt edes Lehmuskosken hameenhelma, joka tarrautui kiinni hänen korkonsa alle kesken tanssin ja pystyi siellä koko lopputanssin ajan.

– Ammattilainen hoitaa tuollaisetkin kunnialla, Helena Ahti-Hallberg totesi ylpeänä ja hehkutti tämän jälkeen tanssia vuolaasti.

– Kun sä menit siihen iholle, niin se meni mun ihon alle. Tänään nähtiin yksi TTK-historian upeimmista nostoista. Te ootte niin vahvasti läsnä ja niin syvällä siinä tanssissa, että sitä on ilo katsoa, Ahti-Hallberg kehui.

– Tässä nähtiin se, mikä tässä tanssissa on hienointa. Hetken ainutlaatuisuus, Jorma Uotinen jatkoi kehuja.

Tämän jälkeen tanssilegenda nousi kiittämään paria seisaaltaan, mikä sai yleisön riehaantumaan entisestään.

– Komeaa ja kaunista. On suuri kunnia meidän lajillemme, että tällainen kansallissankari on tullut kokeilemaan tätä meidän lajia. Kiitos siitä, Niklas, Jukka Haapalainen kiitteli ex-kiekkoilijaa.

Niklas oli valinnut tanssinsa teemaksi alle 20-vuotiaiden MM-kisojen finaalissa tekemänsä voittomaalin.

– Silloin oli ilo ja kunnia olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ne olivat kotikisat. Kukaan ei odottanut meiltä yhtään mitään. Kuukautta aikaisemmin en ollut edes joukkueessa. Mutta tehdä finaalissa voittomaali ja Helsingissä. En tiedä mitään parempaa, mitä kiekkoilija voisi tehdä.

Insertin ja maalin katseleminen isolta näytöltä ennen tanssia oli vaikuttaa suoritukseen.

– Kenraaliharjoituksessa meni kylmät väreet. Kun käännyin tanssiasentoon, piti ihan miettiä, että mitä piti tehdä. En minä sitä maalia niin usein katso, niin oli se vähän häkellyttävää.

Saitte itsensä Jorma Uotisen antamaan seisovat aplodit. Mahtoi olla hieno hetki?

– En muista, että tuollaista olisi TTK:n historiassa tapahtunut koskaan, Kia ihmetteli.

– Oli kyllä hienoa seisoa tuossa tuomarien edessä. Ollaan treenattu kovaa ja parit viimeiset päivät on koetettu ladata tunnelmaa. Kun se menee nappiin, niin onhan se hieno fiilis, Niklas huokaili.

Niklaksen tanssi näyttää tulevan luonnostaan. Mies itse ei ole varma, mistä menestys kumpuaa.

– No, mulla on erittäin hyvä opettaja. Olen aina tykännyt kuunnella musiikkia ja liikkua sen tahdissa. Mutta se on sellaista jammailua. Ennen mulla ei ole ollut työkaluja tuoda sitä ulos. Meillä on ollut hyviä biisejä ja niihin on imeytynyt mukaan. Treenaaminenkin on ollut hauskaa, vaikka välillä väsyy niihin toistoihin. Sunnuntaina tulee sitten se palkkio. Tanssiminen on ollut kivaa ja nautin siitä. Sitten se homma tulee vähän kuin itsestään.

Niklas mietti, että jääkiekolla saattaa olla iso rooli tanssien sujumiseen.

– Kyllä se vartalon hallinta varmaan tulee sieltä. Olen tehnyt kaiken maailman koordinaatiohommia. Mulla on vahvat jalat, mutta kädet ei niinkään. Sama kun pelasi kiekkoa: jalat oli nopeat, mutta kädet eivät aina pysyneet mukana. Koetetaan mennä omilla vahvuuksilla, vaatimaton kiekkomies pohti.

Kia lupasi, että ensi viikolla Niklaksen letkeä lantio kaivetaan esiin.

– Ei auta kuin lähteä uuteen haasteeseen, Niklas nauroi tähtivalmentajansa lupaukselle.