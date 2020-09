Tanssii tähtien kanssa -kisa alkaa poikkeusjärjestelyin: kisaajat eivät tapaa toisiaan, yleisökato näkyy studiossa...

Kolmastoista Tanssii tähtien kanssa -kausi starttaa poikkeuksellisin järjestelyin. Katsojille se näkyy uudenlaisena studioilmeenä ja minimaalisena liveyleisönä.

Tämänvuotinen Tanssii tähtien kanssa -viihdespektaakkeli avataan tänään sunnuntaina erityisissä poikkeusolosuhteissa, sillä korona-aika on vaikuttanut niin parien treenaamiseen kuin livelähetyksen kulkuun.

Mukana olevat 12 tanssiparia eivät ole juuri tavanneet toisiaan ennen livelähetystä, vaan kukin pari on treenannut hyvin yksityisesti – toisin kuin aiempina vuosina, jolloin treenisalien kahvihuoneet ovat olleet kovassa yhteiskäytössä.

– Jokaisella parilla on omat salivuorot. Treenisalien käyttö on rajattu kerrallaan kahden parin käyttöön, eivätkä he pääsääntöisesti tapaa muita pareja. Tämä on totta kai harmillista, mutta olemme rajoittaneet kaikenlaista yhteistä hengailua, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Kati Launiainen MTV:ltä.

– Ajattelemme jokaista paria tänä vuonna erillisenä yksikkönä, ja mietimme hyvin tarkoin myös sitä, ketkä tuotantohenkilökunnastamme kohtaavat pareja lähietäisyydeltä.

Itse suorassa lähetyksessä tämä tarkoittaa sitä, että tanssiparit saavat itse pukea jopa omat pukunsa ja mikrofoninsa, sillä tuotantohenkilökuntaa ei juuri päästetä parien lähelle.

– Toki tuotantohenkilökunta on suojautunut maskein ja kasvopleksein sekä asiankuuluvin hygieniatoimenpitein toimiessaan tähtiparien kanssa. Meille on hyvin tärkeää, että noudatamme kaikkia turvallisuusohjeita, ja olemme tehneet kaiken niin hyvin kuin mahdollista.

Tanssiparit tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa pressipäivänä elokuun alussa.­

Katsojille nykytilanne näkyy siten, että studion yleisömäärää on vähennetty radikaalisti.

– Olemme muuttaneet kokonaan uuteen studioon, johon mahtuisi normaaliaikoina 450 henkeä, mutta meillä yleisöä on maksimissaan 80. Tämä sisältää tanssijoiden läheiset ja hyvin rajatun määrän median ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Emme jaa tänä vuonna lippuja studioon mitään kautta, tuottaja kertoo.

– Ohjelma on kuitenkin sen luonteinen, että halusimme tuoda sinne myös liveyleisön tunnelmaa. Aiempina vuosina studiossa on ollut noin parisataa henkeä yleisössä.

Yleisö istuu maskein varustettuna ja tarkoin turvavälein sijoitettuina.

– Olemme järjestäneet yleisölle nyt erityisiä pöytäkuntia tanssilattian viereen. Haluamme kuitenkin sitä yleisön vuorovaikutusta ohjelmaan. On tärkeää, että he ovat lähellä tanssilattiaa, kuten tähän ohjelmaan perinteisesti kuuluu.

Tanssijat eivät istu entiseen tapaan tanssinsa jälkeen yhteisillä sohvilla, vaan niin sanotussa white roomissa eli Vappu Pimiän haastattelupisteessä istuu kerrallaan vain kaksi paria pisteet saavan parin lisäksi. He jäävät paikalle kuuntelemaan

– Sohvaryhmiä ei tällä kertaa ole studiossa lainkaan.

Kilpailijat ovat tavanneet toisensa torstaina ja sunnuntain kenraaliharjoituksissa, mutta muutoin tanssiparien taso ja esitykset tulevat tänä vuonna muille pareille myös suurempana yllätyksenä kuin aiemmin.

Tuottaja muistuttaa myös käsihygienian tärkeydestä ja painottaa, että jokainen ulkomailla käynyt tuotannon jäsen on ollut neljäntoista vuorokauden karanteenissa. Livelähetyksiin on myös järjestetty erillinen desinfiointi, josta huolehtii erillinen hygieniavastaava. Aluetta desinfioidaan järjestelmällisesti koko ajan.

Mukana kilpailussa nähdään seuraavat parit:

Ohjelman juontajina nähdään tuttuun tapaan Mikko Leppilampi ja Vappu Pimiä. Tuomareina toimivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen.

Tanssii tähtien kanssa sunnuntaisin MTV3 klo 19.30.