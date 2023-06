Mies kertoi ärtyneensä pojan kielenkäytöstä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut iäkkään pälkäneläismiehen 50:een päiväsakkoon 10-vuotiaan pojan pahoinpitelystä. Rikoksen tehdessään vastaaja oli 75-vuotias.

Vastaaja ja useamman koulupojan joukko kohtasivat kevyen liikenteen väylällä lähellä Pälkäneen St1-asemaa maaliskuussa 2022.

Poikajoukko oli pysähtynyt jalkakäytävälle, koska kumi oli puhjennut yhden pojan pyörästä. 10-vuotias asianomistaja oli keskellä käytävää yrittäessään auttaa kaveriaan.

Käytävää pitkin pyöräillyt 75-vuotias kilkutti kelloa ja oli ajaa päin poikaa. Poika myönsi esikuulustelussa sanoneensa ”v-sanan” ja kysyneensä, miksi mies ajoi melkein hänen päältään.

75-vuotias pysähtyi, sanoi jotain ja käytti väkivaltaa poikaa kohtaan. Pojan mukaan mies löi poskeen aika kovaa. Poika lisäsi myös, että mies ”sanoi jotain rippikoulusta”.

Tämän jälkeen 75-vuotias jäi viereiselle pysäkille juomaan kaljaa. Pojat soittivat paikalle 10-vuotiaan kaverin isän, joka keskusteli 75-vuotiaan kanssa. Kaverin isälle mies myönsi ”tuupanneensa” poikaa.

Teko jäi painamaan 10-vuotiaan mieltä. Hän kertoi esitutkinnassa yrittäneensä tapahtuneen jälkeen kiertää miehen mahdollisimman kaukaa.

– Toivoo, ettei tapahtuisi uudestaan. Jos tulee pyörällä vastaan, ajaa melkein aina päälle. Huutaa, että ”väistä, jumalauta”, oikeus kirjasi pojan kertomaksi.

Oikeus totesi 75-vuotiaan ärsyyntyneen siitä, että lapset olivat levittäytyneet jalkakäytävälle. Lisäksi miestä ärsytti 10-vuotiaan kielenkäyttö.

Syyt eivät pyyhi pois miehen tekoa.

– Väkivaltaan turvautuminen ei ole mitenkään hyväksyttävää, vaikka kielenkäyttö kuinka ärsyttäisi, oikeus muistutti.

– Ottaen huomioon, että kysymyksessä on lapsi, johon (vastaaja) on kohdistanut väkivaltaa, ja väkivaltaa on kohdistettu lapsen kasvoihin ainakin kipua aiheuttaen, ei kysymyksessä ole lievä pahoinpitely vaan pahoinpitely.

Mies sai maksaakseen 800 euron sakot.

Tuomio on lainvoimainen.