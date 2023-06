Korkeat hyppytornit ja hukkumisen mahdollisuus huolettivat koulun rehtoreita. Myöhemmin kävi ilmi, että koululaisryhmään kuulunut alakouluikäinen lapsi oli miltei hukkunut samassa maauimalassa.

Ylöjärven Kauraslammen koulun kasiluokkalaiset ehdottivat luokkaretkeä Tampereelle maauimalaan. Retki ei toteutunut, sillä rehtorit näkivät siinä liikaa turvallisuusriskejä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

Päätöstä perusteltiin riskien arvioinnilla ja varovaisuusperiaatteella, kertoo Kauraslammen koulun rehtori Satu Lahtinen. Hyppytornit ja hukkuminen huolettivat koulun rehtoreita.

– Tällaisessa paikassa, johon oppilaat hajaantuvat isolle alueelle, valvonta on haastavaa. Lisäksi siellä on hyppytornit, joissa voi syntyä vaaratilanteita. Tietysti myös kun uinnista on kyse, niin siellä nähdään isoimpana riskinä hukkuminen, joka on peruuttamaton vahinko, Lahtinen tarkentaa.

Jos lapsi hukkuisi luokkaretkellä, rehtorin vastuu mitattaisiin tarvittaessa oikeudessa, Lahtinen kertoo. Lieventävä asianhaara voisi olla Lahtisen mukaan se, että riskiarviot ja turvallisuussuunnitelmat on tehty asianmukaisesti.

– Ajattelen niin, että jos on jo valmiiksi arvioitu riskejä olevan, ja ne ovat liian suuria, ja lähdetään silti tällaiseen kohteeseen, ollaan aika heikoilla jäillä vastuukysymysten osalta, jos jotain ikävää tapahtuu, Lahtinen sanoo.

Aamulehti kertoi perjantaina, Kauraslammen koulun tapauksen tultua julki, että Tampereen maauimalassa tapahtui torstaina läheltä piti -tilanne, jossa alakouluikäinen lapsi oli vähällä hukkua. Maauimalan hengenpelastaja elvytti lapsen.

Aamulehden haastatteleman, paikalla olleen johtavan liikunnanohjaajan Tommi Liimatan mukaan uimataidoton lapsi oli hypännyt veteen osana paikallisen koulun koulutoimintaa, jossa oppilaat hyppivät vuoron perään metrin hyppylaudalta viisi metriä syvään altaaseen.

Myös toinen lapsi joutui tilanteessa vaaraan, kun uimataidoton lapsi tarttui tähän pysyäkseen pinnalla. Lopulta lapsen voimat ehtyivät, ja hän vajosi yksin viisimetrisen altaan pohjaan.

Lue lisää: AL: Alakoulu­ikäinen lapsi oli hukkua oppitunnilla Tampereen maa­uimalassa

Vaikka paikalla maauimalassa olisi uimavalvoja, vastuu ei poistu rehtorilta onnettomuuden sattuessa.

Kauraslammen koulun rehtori Satu Lahtinen kertoo, että esimerkiksi liikuntatunnit uimahallissa eroavat luokkaretkestä maauimalaan. Uimahallissa oppilaat ovat oppitunnilla ja opetuksessa tarkasti valvonnan alla. Luokkaretkellä maauimalassa edellä mainitut periaatteet eivät toteudu samalla tavalla, koska kyseessä on vapaamuotoisempi tilanne.

Päätöksestä ei ole tullut palautetta Lahtiselle. Hän uskoo, että oppilaat ja vanhemmat ymmärtävät vastuukysymykset ja riskit.

– Uskon, että perheiden, oppilaiden ja opetushenkilöstön etu on se, että koulu on huolellinen näissä turvallisuusasioissa kuten muidenkin lakien, asetusten ja määräysten noudattamisessa, Lahtinen sanoo.

Lahtinen kertoo kyseisen luokan tehneen luokkaretken koulun lähiympäristöön Ylöjärvellä.

Kauraslammen koululta löytyy kymmeniin eri kohteisiin riskien kartoitukset ja turvallisuussuunnitelmat, ja niihin voidaan Lahtisen mukaan tehdä turvallisesti retkiä. Muun muassa Korkeasaari on turvallisten kohteiden listalla.

Lahtisen mukaan rehtorilla on aina ollut vastuuta, mutta nykyisin vastuu tiedostetaan aiempaa paremmin. Kun vastuu tiedostetaan paremmin, vastuun voi ajatella kasvaneen ja muuttuneen.

– Mielestäni se (vastuun kasvaminen) on toisaalta hyvä asia, koska jos jotain sattuu ennakoinnista ja varovaisuusperiaatteista huolimatta, niin prosessit selvitetään ja hoidetaan kuntoon. Sitten vastuut selkeytyvät ja kaikilla on turvallisempaa, Lahtinen toteaa.

– Vain näitä asioita esillä pitämällä ja niistä keskustelemalla turvallisuuskulttuuri kehittyy ja sitä ylläpidetään, Lahtinen lisää.

Kun vahinko sattuu, halutaan löytää taho, joka on vastuussa vahingosta. Lahtinen kertoo tällaisen ilmiön kasvaneen yhteiskunnassa, ja että se näkyy myös Opetusalan ammattiliiton OAJ:n juristien työssä.

Lahtisen mukaan OAJ:n juristi kertoi koulutuksessa, että opetushenkilöstöstä tehdään viikoittain rikosilmoituksia poliisille sekä kanteluita aluehallintovirastoon. Koulutuksessa kerrottiin, että noin 10 vuotta sitten OAJ:n juristeja oli kaksi, ja nykyään juristeja on OAJ:n nettisivujen mukaan kuusi, mikä hänen mukaansa kertoo oikeustapausten lisääntymisestä

Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan aluehallintovirastot vastaanottivat 375 opetustoimen ja 135 varhaiskasvatuksen kantelua. Kanteluita tuli 91 enemmän vuoteen 2021 verrattuna. Kasvua on yli 20 prosenttia.

Opetustoimen kanteluissa esille nousivat yleisimmin asiat, jotka koskevat hallintoa, oppimisen tukea tai työntekijän käytöstä.