Planetaario Tampere on suljettu.

Monille elämän eri osa-alueille viime vuosina hankaluuksia aiheuttanut maailmanlaajuinen komponenttipula on jälleen vaatinut veronsa. Tällä kertaa hankaluuksiin on joutunut Särkänniemen huvipuiston yhteydessä toimiva Planetaario Tampere, joka on pistänyt ovensa säppiin toistaiseksi – tosin vain planetaarioelämysten osalta.

Planetaarioesitysten tulevaisuus on tällä hetkellä avoin, sillä sen esitystekniikan kannalta välttämättömiä projektorien linssejä ja muita osia ei ole saatu korjattua. Kahden projektorin ja niiden linssien avulla planetaarioesitys heijastetaan valkokankaana toimivaan puolipallon muotoiseen kattoon.

Nyt heijastaminen ei onnistu, sillä tarvittavia linssejä ja muita komponentteja ei ole saatavilla, eikä Särkänniemi ole löytänyt projektorin alkuperäisen valmistajan lisäksi paikkaa, jossa niitä tehtäisiin.

Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo, että planetaariojärjestelmälle oli tilattu huolto loppuvuodesta 2019 ja sovittu sen ajoittumisesta keväälle 2020.

– Samalla oli tarkoitus vaihtaa muun muassa laitteen linssit ja tehdä useita muitakin toimenpiteitä. Sitten tuli korona. Nyt koronan jälkeen on ollut maailmanlaajuinen komponenttipula eikä osia saa vieläkään. Ja voi olla, ettei saa enää jatkossakaan. Vähän sama kuin auton- tai polkupyöränvalmistajilla – saatetaankin jo panostaa uudempiin malleihin.

Planetaarioesitysten päättymiseen on vaikuttanut maailmanlaajuinen komponenttipula.

Hyvällä tuurilla linssien valmistus voisikin vielä onnistua, mutta Seppälän mukaan se ei riitä.

– Koko järjestelmän tietotekninen ydin on kaput.

Vielä viime kesänä planetaario pystyttiin pitämään auki, mutta enää se ei ole elämyksellisyyden näkökulmasta mielekästä.

– Sillä ei oikeasti enää pysty näyttämään sellaista, että se olisi esityskelpoista.

Ratkaisu olla näyttämättä planetaarioesityksiä on poikinut Särkänniemen kävijöiltä ainakin toistaiseksi vain vähän palautetta.

– Asiakastutkimuksissa ja -kyselyissä on näyttänyt siltä, että planetaarion suosio ei ole enää järin suuri. Nykyisin kännykkään ladattavilla sovelluksilla pystyy katsomaan mitä taivaalla näkyy. Laajemmin tähtitaivaan asioista kiinnostuneet puolestaan hakeutuvat observatorioihin katsomaan aitoa maailmankaikkeutta.

– Perusperiaatteeltaan projektorit toimivat suurin piirtein kuten kotikäytössä olevat videotykit. Mutta käytännössä niitä tykkejä on kaksi ja ne ovat tilaan kalibroituja. Niiden käytössä on huomioitu kupolin muodot ja kaaret ja kaarien kaltevuuskulmat ynnä muuta. Kyseessä on korkealaatuinen ja -resoluutioinen tekniikka, mikä vaikuttaa siihen, että uuden planetaariojärjestelmän hinta on noin miljoona euroa.

Planetaarioesityksissä tarvittavan teknologian on huomioitava tilan asettamat tarpeet ja vaatimukset kuten esimerkiksi kupolikaton kaltevuuskulma.

Tässä valossa Särkänniemi ei välttämättä pidä perusteltuna investoida kokonaan uuteen planetaariojärjestelmään.

– Panostetaan mieluummin asioihin, joita asiakkaat kaipaavat.

Tilan muu käyttö muun muassa kokous- ja kongressikäytössä jatkuu Seppälän mukaan normaaliin tapaan.

Planetaarion pysymisestä kiinni uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.