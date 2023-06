Tietävätkö äiti ja isä, mitä mopo­miiteissä tapahtuu? Poliisilla on vanhemmille yksin­kertainen neuvo

Hurjaa keulimista, läheltä piti -tilanteita, äärimmilleen vietyä kuminpolttoa, viritettyjä mopoja, väkivallan uhkaa, vaarallisia kaatumisia... Poliisi kehottaa vanhempia tutustumaan siihen, mitä mopomiiteissä todella tapahtuu.

Vanhemman keskustelu oman teinin kanssa on usein turhan ylimalkaista. Niin ennen iltamenoja...

– Minne olet menossa?

– Mopomiittiin.

Kuin iltamenojen jälkeenkin...

– Millaista siellä oli?

– Ok.

Hienoa, jos kaikki meni ok! Sisä-Suomen poliisilaitoksella toivotaan kuitenkin, että nuorten asiat kiinnostaisivat vanhempia enemmän – ainakin mopomiittien ja muiden kokoontumisajojen osalta.

– Vanhemmat, käykää katsomassa mopomiittivideoita, poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Nina Juurakko painottaa.

IS kävi. Hurjaa keulimista, läheltä piti -tilanteita, äärimmilleen vietyä kuminpolttoa, viritettyjä mopoja, mieletöntä meteliä, väkivallan uhkaa, vaarallisia kaatumisia – ja suoraa kettuilua paikalle hälytetyille poliiseille.

– Halutaan kokoontua, halutaan näyttävyyttä. Usein osa näyttävyyttä on se, että poliisikin käy paikalla, komisario Mikko Särkioja toteaa.

Mopomiittien määrä on kasvanut muun muassa Tampereen seudulla viime aikoina merkittävästi.

– Kun on paljon porukkaa, riskit lisääntyvät. Etenkin kun liikennekäyttäytyminen on sellaista kuin on. Kun ajetaan hirveillä ylinopeuksilla, riskit ovat valtavat, että tapahtuu jotain terveyteenkin liittyvää onnettomuutta, komisario Tomi Koponen sanoo.

Tampereen mopomiitissä viime vuoden syyskuussa meno äityi hurjaksi. Pyynikin kesäteatterin parkkipaikalta löytyi myöhemmin palanut sähköpotkulauta.

Viimeksi ambulanssia tarvittiin paikalle Pirkkalassa reilut kaksi viikkoa sitten, kun miitin tapahtumapaikkaa päätettiin vaihtaa kesken kaiken toiseen. Onnettomuuksia tapahtui Lentokentäntiellä lyhyessä ajassa kaksi, kun letkassa edellä ajanut päätti tehdä U-käännöksen.

Perässä ajanut törmäsi molemmilla kerroilla edellä ajaneen kylkeen. Yksi nuori sai vakavampia vammoja.

– Letkassa oli satoja kulkuneuvoja, rikoskomisario Panu Rautio kertoo kokoontumisajon mittakaavasta.

Poliisi ei suinkaan halua kieltää mopomiittejä. Toiveena on, että tapahtumat järjestettäisiin lain vaatimalla tavalla.

– Mopomiitti on kokoontumislain mukainen yleisötapahtuma, jolla pitää olla vastuullinen järjestäjä, komisario Sari Pöntinen muistuttaa.

Järjestäjän täytyy varmistaa tapahtuman rauhanomaisuus, turvallisuus ja se, ettei ympäristölle kuten lähialueen asukkaille koidu haittaa.

– Lähtökohta on se, ettei poliisi tarvitsisi mennä paikalle suitsimaan menoa, Pöntinen korostaa.

Kyse on poliisin niukoista henkilöstöresursseista. Viikonloppuisin, jolloin miitit yleensä järjestetään, virkavallalle on tarvetta muuallakin.

– Iso miitti voi vaatia paikalle yli kymmenen partiota, Särkioja kertoo.

Käytännössä järjestäjän pitäisi ryhtyä toimiin jo pari viikkoa ennen aiottuja kokoontumisajoja, jotta byrokratia saadaan hoidettua. Tarvittavien asiakirjojen lista ei ole lyhyt: yleisötilaisuusilmoitus, alueenkäyttölupa, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, vastuuvakuutus, liikenteenohjaussuunnitelma ja melupäätös.

Jos miitti on – kuten yleensä – epävirallinen eli laiton, riskejä on vaikeampi hallita.

Oikein järjestetyt miitit eivät ole pelkkää utopiaa. Pöntinen korostaa, että kulttuuri on vielä nuorta, mutta Pirkanmaallakin on saatu järjestettyä jo kolme määräysten mukaista miittiä, usein niin, että kunta on mukana järjestelyissä kuten viimeksi Parkanossa.

– Iso kiitos poliisilta niille, jotka kaikesta vaivannäöstä huolimatta ovat lähteneet tällaisia tapahtumia järjestämään, Pöntinen sanoo.

Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on saatu miitit pääosin hallintaan.

– Nuoriso toimii länsirannikolla melkein 100-prosenttisesti kuten pitääkin, Särkioja kiittää.

Kumi paloi mopomiitissä Akaassa kesäkuussa 2019.

Nuoret ovat kokoontuneet mopoineen ja autoineen yhteen vuosikymmeniä. Koposen näkemyksen mukaan uusiin mittasuhteisiin paisuneen miitti-ilmiön takana on koronapandemia.

– Kun kaikki paikat olivat kiinni, nuoret alkoivat kokoontua miitteihin. Tämä ilmiö on jäänyt elämään.

Isoimmissa miiteissä voi olla mukana jopa 500 ajoneuvoa henkilöautoineen ja mönkijöineen. Osallistujamäärä voi puolestaan nousta reilusti yli tuhanteen nuoreen.

– Pirkkalan miitin kokoonkutsuja välitti viestiä somen kautta. Kävin hänen kanssaan rakentavan keskustelun vilpittömin mielin. Hän ymmärtää nyt, että miitit ovat luvanvaraista toimintaa, Rautio kertoo.

Noin 20-vuotiasta koollekutsujaa odottaa sakkorangaistus kokoontumislain rikkomisesta.

Sanktiot uhkaavat myös miiteissä liikennesääntöjä rikkovia nuoria. Ääritapauksessa esimerkiksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voi tulla ehdoton vankeustuomio. Eikä liikennevakuutus välttämättä korvaa vahinkoja, jos oma menettely on ollut huolimatonta.

Lievemmissä tapauksissa tulee sakkoja ja ajokortin väliaikainen menetys.

Koponen korostaa huoltajien vastuuta alaikäisistä.

– Olisi hyvä keskustella asioista avoimemmin ja tarkistaa nuorten ajoneuvoja, että ne ovat laillisia.