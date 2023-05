Loppukesästä voi olla luvassa vielä uusi tyhjennysmyynti.

Akaan Viialassa 30 vuotta suljettuna olleen kodinkonekaupan tyhjennysmyynti oli yleisömenestys lauantaina.

Silti kauppaa ei saatu tyhjäksi.

Tavaraa jäi hyllyille niin paljon, että loppukesästä kaupan tyhjennystä ehkä jatketaan.

Ensimmäinen asiakas tuli oven taakse aamulla kello seitsemän. Kohta porukkaa oli niin paljon, että jono ei mahtunut samalle kadulle, vaan loppupää kiertyi poikkikadulle.

Viiden maissa kauppamies Sami Taustila pisti putiikin kiinni.

– Olisi sitä porukkaa vielä riittänyt, mutta otetaan sitten toinen kerta, kun sitä tavaraa jäi niin paljon.

Taustila arvioi, että asiakkaita kävi tuhatkunta. Setelit siirtyivät taskusta toiseen tiuhaan tahtiin.

Tuliko iso tili?

– Kyllä sitä varmaan jonkin verran tuli, mutta en ole laskenut summaa. Ehkä muutama tuhannen euroa tuli, Taustila arvelee.

Vanhaa tavaraa on monessa huoneessa ja hyllyjä lattiasta kattoon useassa kerroksessa.

Tuskin kukaan tietää, montako hyllymetriä siellä on, vai pitäisikö puhua hyllykilometreistä. Neliöitä kaupassa on parisen sataa, ja 30 vuotta liiketila on ollut vanhan tavaran varastona.

– Kyllä nämä tavarat ovat tulleet meille kalliiksi, jos ajatellaan sitä, että liiketilan olisi laittanut vuokralle, Sami Taustila sanoo.

Kaupassa on sellainen tavaravuori, että sen uumenista voi löytyä melkein mitä vain. 70-luvun tavarat ovat uuden kirkkaita. Kauppias Sami Taustilan vanhemmat ovat käyneet ahkerasti pyyhkimässä pölyjä ne 30 vuotta minkä kauppa on ollut kiinni.

Pölyä tavaroihin tietenkin kertyy, vaikka huoneiden ovia ja ikkunoita ei aukaista. Myynnissä olleet 70–80-luvun tavarat ovat kuitenkin uuden kirkkaita.

– Isä ja äiti ovat käyneet säännöllisesti pölyjä pyyhkimässä. Minä olen vähän huonompi siivoamaan, Sami Taustila sanoo.

Kaupassa on sellainen tavaravuori, että sen uumenista voi löytyä melkein mitä vain.

– Minulle oli yllätys, että sieltä löytyi Sony Walkman -kasettisoittimia. En tiennyt niitä siellä olevan. Yksi asiakas löysi niitä useamman. Hinta taisi olla parisen sataa. Maailmalla niistä pyydetään aika paljonkin.

Erikoisin kaupaksi mennyt kapistus taisi olla flyygeli, hinta parisen sataa.

– Se on seisonut täällä kohta 30 vuotta asiakkaan myyntitilissä. Nyt meni kaupaksi.

Sami Taustilan (oikealla) isä Esko perusti kaupan 1965. Laman iskettyä se suljettiin 90-luvun alussa. Nyt sitten oli tyhjennysmyynti. Tavaraa jäi hyllyille niin paljon, että loppukesästä tyhjennystä ehkä jatketaan.

Somessa näkyy nykyään kuvia vanhoista vimpaimista. Kysymys kuuluu usein: Tiedätkö mitä tällä tehdään? Voi olla, että harvalla on siitä mitään hajua, ehkä korkeintaan isovanhemmat ovat muistelleet jotain noista ihmevekottimista.

Monelle vanhojen tavaroiden keskellä pyöriminen kodinkoneliikkeessä olikin paluu menneisyyteen.

– Paljon ihmiset kiittelivät, että pääsivät kokemaan tunnelman, eli paluun 80–90-luvulle. Se oli monelle tärkeämpää kuin ostaminen. Paljon oli toivomuksia, että paikka säilytettäisiin tämän henkisenä.

Kaupan kohtalo on kuitenkin avoin.

– Talo joko puretaan tai kunnostetaan, Sami Taustila tuumaa.