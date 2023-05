Esko Taustilan liikkeessä Viialassa tavarat olivat samoilla sijoillaan, kuin liikkeen sulkiessa 30 vuotta sitten.

30 vuotta suljettuna olleen kodinkoneliikkeen tyhjennysmyynti aiheutti valtaisan ryysiksen Akaan Viialassa lauantaina. Kaupan eteen pamahti satojen metrien jono odottamaan pääsyä tavarataivaaseen.

Tamperelainen äänitealan tuottaja Erno Sallinen tuli kaupan oven taakse kello 7. Hän sai jonottaa kaksi tuntia ennen kuin ovet avautuivat.

Vanhat tietokonepelit ja c-kasettisoittimet kiinnostivat miestä.

– Tämä on once in the lifetime -tilaisuus päästä tällaiseen aikakapseliin. Haluan päästä sisälle kun tavara vielä on siellä. Saa nähdä, vähän jännittää, Erno Sallinen tuumi.

Lue lisää: Yli 30 vuotta suljettuna ollut kodin­kone­liike avaa ovensa yhdeksi päiväksi

Onko paksu lompakko mukana?

– Lompakko on paksu, mutta sisällä on vähän rahaa. Muutama paperiraha löytyy.

Sisälle päästyään Sallinen nappasi kainaloonsa suunnilleen ensimmäisen paketin, joka silmiin osui. Mukaan lähti tietokonepeli ja kierroksen jälkeen monta muutakin vekotinta.

– Tää on sellainen aarreaitta, kun täällä saisi rauhassa tsiikailla, Sallinen sanoi.

Erno Sallinen tuli jonottamaan jo seitsemältä. - Kiva että ehtii vähän katsoa, ennen kuin tavara katoaa, Sallinen tuumi.

Sallisen mukaan tarttui lopulta jos jonkinlaista pakettia.

Kaupan perusti nyt 80-vuotias Esko Taustila vuonna 1965. Kun lama iski 1990-luvun alussa, Taustila pisti liikkeen ovet säppiin.

– Aloitin tyhjästä vuonna 1965. Kun lopetin, minulla oli 10 miljoonaa velkaa, Taustila vitsaili; todellisuudessahan velkoja ei ollut.

Taustila on tainnut olla melkoinen kauppamies.

– Kerran myin television taloon, jossa ei ollut sähköjä, hän muistelee.

Tyhjennysmyynnin suosio yllätti Taustilan.

– Se tuli yllätyksenä kuin kosinta vanhallepiialle, Taustila sanoo.

Esko Taustila, 80, esitteli käsin veivattavaa mankelia. - Tämä on emännänapu, isännän kauhu, Taustila sanoi. Isäntä nimittäin joutuu veivaamaan mankelia.

Sami Taustila auttoi isäänsä tyhjentämään myymälän varastoja.

Sami Taustila kertoi aiemmin IS:lle, että talo on tarkoitus tyhjentää kokonaan, ennen kuin se puretaan tai myydään.

Kameraan löytyy kaupasta myös filmi.

Retroauton äänentoistoon oli tarjolla asianmukaiset ratkaisut.

Kaupanteon hoiti Esko Taustilan poika Sami. Hänetkin yleisörynnäkkö yllätti.

– Nukuin pommiin. Sitten tuli soitto, että täällä on sadan metrin jono, pidähän vähän kiirettä, Sami Taustila kertoo.

Hyllyissä oli 70-luvun tavaraa omilla paikoillaan. Osassa laitteista oli vielä markka-aikaiset hintalaput.

– Isä sanoi, että markkahinnat voi kääntää suoraan euroiksi, poika-Sami kertoo.

Yhdessä värkissä oli markkahinta 755. Ostaja maksoi siitä 550 euroa.

Tavaroiden hinta oli neuvottelykysymys. Sami Taustila sanoi yhden hinnan, asiakas ehdotti toista summaa. Muutaman väännön jälkeen lopullinen hinta löytyi jostain välimailta.

Joni ja Johanna Paasikivi tulivat ostoksille Kajaanista asti. Auton perään nostettiin televisio ja stereosetti.

Vanha kuvaputkitelevisio löysi uuden kodin.

Mankkoja oli tarjolla jokaiseen makuun, ainakin jos pitää c-kaseteista.

Kaupan edessä oli koko ajan parin sadan metrin jono. - Voi tulla pitkä päivä, Sami Taustila arveli.

Perjantaina yhtä tavarakasaa kyseltiin Hollannista asti. Taustila ei kauppoja tehnyt.

Kaukaa tultiin ostoksille kotomaassakin – Joni ja Johanna Paasikivi Kajaanista saakka. Mukaan lähti televisio ja stereosetti.

– Kokemisen arvoinen tapahtuma. Ei tällaisia paikkoja löydy maailmaltakaan. Vaikka olisimme lähteneet tyhjin käsin, olisi kannattanut käydä, Joni Paasikivi kertoo.

Lauantaina kaupan edessä oli koko ajan parin sadan metrin jono. Tilan ahtauden takia kerrallaan pääsi sisään puolenkymmentä asiakasta, ja jonon loppupäähän ilmestyi koko ajan lisää väkeä.

– Paikka on auki siihen saakka kun porukkaa riittää. Voi tulla pitkä päivä, Sami Taustila sanoo.

Tavara ei kuulemma lopu kesken.

– Meillä on Lempäälässä 300 neliötä lisää tavaraa. Voin hakea sieltä, Sami Taustila sanoo.