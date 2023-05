Valkeakoskelaismiehen järkyttävä rikossarja alkoi paljastua, kun kymmenen tyttöä rohkaisi mielensä ja meni kertomaan kokemastaan koulukuraattorille Valkeakoskella. Tekijälle liki puolen miljoonan euron lasku.

Kymmenen ja puolen vuoden tuomion kaikkiaan 193 rikoksesta saaneelle Jesse Niko Kristian Erkkoselle olisi voinut käydä paljon huonomminkin – mikäli hän olisi tehnyt rikoksensa Yhdysvalloissa.

– Amerikassa tuomio olisi ollut yli sata vuotta, asianajaja Jyri Kilpi totesi tuomionluvun jälkeen Tampereen oikeustalolla.

Syy eroon ovat maiden erilaiset oikeuskäytännöt. Suomessa käytetään niin sanottuja paljousalennuksia, mutta Amerikan Yhdysvalloissa ei.

Suomessa maksimituomio nyt käsiteltävän kaltaisista rikoksista on 13 vuotta.

Valkeakoskelainen Erkkonen, 27, tuomittiin muun muassa 20 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja 59 perusmuotoisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kymmeniä Erkkosen uhreja oikeudessa avustanut Kilpi laski vuodet yksittäisten hyväksikäyttöjen todennäköisten keskiarvorangaistusten mukaan.

– Törkeissä teoissa keskiarvo olisi ollut ehkä kaksi ja puoli vuotta. Niistä tulisi Amerikassa jo 50 vuotta.

– 59 muusta hyväksikäytöstä olisi tullut ehkä vuosi jokaisesta. Pelkästään näillä mennään yli sadan vuoden tuomion.

Kilpi korostaa hyväksyvänsä suomalaisen oikeuskäytännön, mutta haluaa nostaa esiin kontrastin amerikkalaisen tavan kanssa.

– En nyt väitä, että on oikein, että joku istuu sata vuotta. Mutta yleisellä tasolla haluan herättää keskustelua rangaistusten koventamisesta.

Yhtälöstä puuttuu kokonaan 114 muuta edellä mainittuja lievempää rikosta – kuten kymmeniä seksuaaliseen tekoon pakottamisia ja seksuaalipalveluiden ostamisia nuorilta.

Rikoksilla oli yhteensä 120 eri asianomistajaa. Nuorin oli 7-vuotias tyttö, jonka isosisko lähetti Erkkoselle tämän vaatimuksesta videon, jossa 7-vuotias oli suihkussa.

Nuorimmat asianomistajat, jotka olivat suoraan tekemisissä Erkkosen kanssa, olivat 10–11-vuotiaita.

Jesse Erkkonen peitti kasvonsa valokuvaajilta torstaisen tuomionluvun alkajaisiksi.

Käräjäoikeuden tuomari Antti Tapanila kuvasi Erkkosen toimineen suunnitelmallisesti ja pitkälti samaa kaavaa toistaen.

Normaalisti Erkkonen otti uhriinsa yhteyttä viestisovellus Snapchatin kautta. Aluksi hän pyysi tyttöjä kaverikseen ja kyseli normaalisti kuulumisia, mutta pian hän alkoi pyytää tytöiltä alastonkuvia tai seksuaalisia videoita.

Erkkonen lupasi palkkioksi rahaa, alkoholia, tupakkaa ja joskus myös kannabista. Usein Erkkonen lähetti asianomistajille vastaavaa kuvamateriaalia itsestään painostamalla näin vastapuolta toimimaan samoin.

Kun kuvia lähettänyt asianomistaja katkaisi yhteydenpidon, Erkkonen saattoi ryhtyä uhkailemaan saamiensa kuvien levittämisellä. Joissain tapauksissa Erkkonen sai houkuteltua uhrinsa myös fyysiseen tapaamiseen.

Tekosarjansa Erkkonen aloitti jo vuoden 2014 alussa, hieman ennen 18-vuotispäiväänsä.

Erkkosen teot tulivat kuitenkin tietoon vasta tammikuussa 2021. Tuolloin kymmenen valkeakoskelaista tyttöä rohkaisi mielensä ja meni puhumaan tapahtuneesta koulukuraattorille.

Erkkonen jatkoi tekojaan vielä syksyyn 2021 saakka ennen kuin Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi hänet. Käytännössä Erkkonen on siis jo kärsinyt rangaistuksestaan runsaat puolitoista vuotta.

Monet Erkkosen teot kestivät vuosikausia eli hänellä saattoi samaan aikaan olla jopa kymmeniä uhreja.

Uhrit olivat pääosin Valkeakoskelta tai lähialueilta.

Oikeuden ratkaisun mukaan Erkkonen valitsi tahallaan alaikäisiä uhreja. Snapchat-profiili paljastaa asianomistajan syntymäajan, mutta tieto iästä ei estänyt Erkkosta tekemästä tekojaan.

Eräs tyttö viestitti Erkkoselle olevansa 14-vuotias. Erkkonen vastasi ”ettei se haittaa ja ettei kerrota kenellekään”.

Käräjäoikeuden tuomari Tapanila kuvasi tekojen kirjoa laajaksi.

– Viestisovelluksen välityksellä tehdyissä vakavimmissa teoissa on paljon videoita, joissa asianomistaja on usein tunnistettavissa. Lievemmissä kyse on keskustelusta ja yrityksen tasolle jääneestä kuvien pyytämisestä, Tapanila kuvasi kokonaisuutta.

– Fyysisiä tekoja voidaan pitää vakavimpina, mutta silti kaikki teot ovat vahingollisia.

Länsi-Suomen erikoissyyttäjä Leena Koivuniemi oli ainakin tuoreeltaan pääosin tyytyväinen lopputulokseen, vaikka yhdeksän syytekohtaa kaatuikin. Niiden joukossa oli koko vyyhdin vakavimmaksi katsottu syyte törkeästä raiskauksesta.

Kyseinen syyte hylättiin, koska oikeus ei saanut näyttöä siitä, että tekohetkellä 16-vuotias asianomistaja olisi ollut päihtymyksen vuoksi kykenemätön puolustamaan itseään.

15-vuotiaasta lähtien tyttö oli suostunut Erkkosen kanssa toistuvasti suuseksiin. Erkkonen tarjosi tytölle palkkioksi rahaa, tupakkaa, alkoholia ja kannabista. Vaikka syyte törkeästä raiskauksesta hylättiin, oikeus katsoi Erkkosen syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

– Vakavin syyte hylättiin, mutta sillä ei ollut paljon eroa tekoon, joka nyt laskettiin rangaistuksen pohjaksi, Koivuniemi totesi.

– Rangaistus on kaikkiaan oikeudenmukainen, sellainen, mikä tällaisesta pitääkin tulla.

Pohjaksi laskettiin toinen törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, jossa asianomistaja oli tekojen alkaessa 15-vuotias. Erkkonen oli tytön kanssa sukupuoliyhteydessä lukemattomia kertoja yli kymmenen kuukauden ajan kesäkuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana.

Yhdyntöjä oli loppuaikoina jopa kaksi kertaa viikossa. Yhdynnät tapahtuivat usein sen jälkeen kun Erkkonen oli tarjonnut tytölle kannabista.

Syytteen mukaan Erkkonen käytti hyväkseen tytön riippuvuutta huumeista.

– Pelkästään tästä syytekohdasta vankeutta tulisi vähintään kolme vuotta, Tapanila linjasi.

Kaikkiaan oikeuden näkemys oli yksiselitteinen.

– Erkkosen menettelyn rikosoikeudellista moitittavuutta lisää myös siihen liittyvä suunnitelmallisuus. Kysymys ei ole ollut hetken mielijohteesta tai ajattelemattomuuden seurauksena tehdyistä rikoksista, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

– Erkkonen on toistuvasti käyttänyt useita eri tapoja saadakseen asianomistajat toimimaan tahtonsa mukaan eikä hän ole kaihtanut vakavienkaan uhkausten esittämistä saadakseen asianomistajat ryhtymään seksuaalisiin tekoihin. Erkkosen menettely kokonaisuutena osoittaa täydellistä piittaamattomuutta toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta kohtaan.

Erikoissyyttäjä Koivuniemi pitää lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta entistä vakavampana ongelmana.

– Netissä tätä tapahtuu yhä enemmän, koska se on tekijälle niin helppoa. Noin 10 vuotta sitten kyse oli vielä lähinnä seksuaalisesta keskustelusta, mutta nyt ovat tulleet nämä kuvat ja videot mukaan.

Kuvamateriaali on toista kuin sanat.

– Jos lähettää kuvan tai videon, niin tekijä tallentaa sen, eikä lähettäjä voi enää mitenkään hallita aineistoa. Se voi tuottaa asianomistajalle pitkällistä haittaa.

Kova tuomio on viesti, jonka Koivuniemi toivoo välittyvän myös potentiaalisten tekijöiden tietoon.

– Uskon, että rangaistuksilla on joku merkitys, että ainakin ymmärretään, miten vakavista teoista on kyse.

Sekä Kilpi että Koivuniemi haluavat kiittää Sisä-Suomen poliisia, joka suoritti kattavan ja työlään esitutkinnan mallikelpoisesti.

Erkkosta oikeudessa avustanut asianajaja Kimmo Mäkelä ei tiedä vielä, aiotaanko tuomiosta valittaa. Mäkelä keskustelee asiasta päämiehensä kanssa perjantaina.

Jos käräjäoikeuden ratkaisu jää voimaan, Erkkosta odottaa valtava lasku. Pelkästään uhreille hänen on maksettava erilaisia kärsimys- ja muita korvauksia runsaat 300 000 euroa. Korkein yksittäinen korvaussumma on 14 000 euroa.

Erkkosen on korvattava lisäksi uhrien oikeudenkäyntikulut. Uhrien avustajien laskutus nousi yhteensä runsaaseen 180 000 euroon.

Kun mukaan maksetaan muun muassa todistelu- ja muut kustannukset, loppusumma jää vain hieman alle 500 000 euron.

Maksuaikaa ei liiemmin ole. Oikeus velvoittaa Erkkosen maksamaan laskunsa kuukauden sisällä.