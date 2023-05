Tampereella vapaana liikkuva Nala-koira on kylvänyt kauhua koiranomistajien keskuudessa. Koiran omistaja myöntää koiran tiistaina tekemän hyökkäyksen ja kertoo vievänsä koiran ensi viikolla koiran­kouluttajan oppeihin.

Vapaana liikkunut Nala-koira (vas.) on herättänyt pelkoa Tampereella tänä keväänä. Tiistaina se puri pientä Inkeri-koiraa (oik.), joka sai hyökkäyksessä vammoja silmäluomiinsa ja niskaansa. Nalan omistaja David Lopez on tapahtuneesta pahoillaan.

Tamperelainen Hanna Vihriälä oli taluttamassa kolmea koiraansa kotiin tiistai-iltana Tampereen Pylsynkadulla, kun yhtäkkiä yhden talon pihasta ryntäsi suurikokoinen koira Vihriälän oman Inkeri-koiran kimppuun.

– Tämä iso Nala-koira kävi suoraan ilman varoituksia Inkerin kimppuun. Se oli niin nopea tilanne, että en ehtinyt tehdä mitään. En huomannut, että koira oli pihassa irti, ja piha ei ollut aidattu.

Vihriälä kertoo, että hyökänneen koiran omistaja saapui pian juosten paikalle ja sai oman koiransa irti Inkeristä.

– Samassa rytäkässä huomaan, että Inkeriltä vuotaa silmästä ja niskasta verta. Koiran omistaja sanoi: ”I’m so sorry, no problem.” Totesin, että tämä on kyllä tosi iso ongelma, ja lähdin juoksemaan omaan kotiin. Se oli niin hirveä se tilanne, säikähdin.

Tampereella pelkoa herättävästä Nala-koirasta on uutisoitu viime aikoina laajasti. Tiistain hyökkäyksestä kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

Kotiin päästyään Vihriälä lähti miehensä kanssa heti viemään haavoittunutta Inkeriä eläinlääkäriin. Vihriälä kertoo, että hän luuli aluksi Inkerin silmän menneen kokonaan rytäkässä, sillä koirasta tuli niin paljon verta.

Myöhemmin Vihriälän puoliso palasi takaisin hyökkäyspaikalle ja otti hyökänneen koiran omistajan tiedot ylös. Vihriälä kertoo, että koiran omistaja on luvannut maksaa Inkeri-koiran eläinlääkärilaskut, jotka ovat tällä hetkellä yhteensä noin 982 euroa.

4-vuotias Inkeri on petit basset griffon vendeen -rotuinen ajokoira, joka sai hyökkäyksessä silmäluomiinsa haavoja ja yhden pureman niskaan. Yläluomen haava leikattiin keskiviikkona.

Ilta-Sanomat on nähnyt lääkärintodistuksen tapahtuneesta.

4-vuotias Inkeri sai hyökkäyksessä silmäluomiinsa haavoja. Yläluomen haava vaati leikkauksen keskiviikkona.

Yhden haavan Inkeri sai niskaansa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Nala-koira hyökkää Inkerin kimppuun. Vihriälä kertoo, että viimeksi sama koira hyökkäsi Inkerin kimppuun talvella, mutta silloin kohtaamisessa ei syntynyt vahinkoja. Tapauksesta ei kirjattu rikosilmoitusta.

Vihriälä kertoo, että hän on saanut hyökkäyksen johdosta paljon tukea muilta koirien omistajilta, jotka ovat huolissaan tilanteesta. Aiheesta on käyty laajaa keskustelua esimerkiksi Tampereen koirat -Facebook-ryhmässä. Moni kertoo siellä pelkäävänsä vapaana liikkuvaa Nala-koiraa.

– Ihmiset todella pelkäävät Tampereella. Se ei ole kiva tunne, eikä pitäisi joutua pelkäämään koiran kanssa kävelyllä, että joku ei pelaa samoilla säännöillä, Vihriälä toteaa.

Nyt Inkeri on kotona toipumassa hyökkäyksestä. Se voi omistajansa mukaan olosuhteisiin nähden ”ihan hyvin”.

– Sillä on nyt antibiootit, särkylääkkeet, silmätipat ja kauluri päässä. Se lepäilee, ja yritämme saada sitä syömään.

– Eläinlääkäri sanoi, että ei hän osaa edes kuvitella, miten tilanne olisi eskaloitunut, jos koira olisi ollut eri tyyppinen. Inkeri on sellainen koira, joka kyllä heti lamaantuu, eikä haasta toista koiraa.

Inkeri on petit basset griffon vendeen -rotuinen ajokoira. Omistaja kuvailee sitä reippaaksi ja luottavaiseksi koiraksi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, komisario Mikko Martikainen Sisä-Suomen poliisista vahvistaa IS:lle, että tiistain hyökkäyksestä on kirjattu rikosilmoitus. Hän kertoo, että samasta koirasta on tehty myös muita rikosilmoituksia. Aamulehden mukaan rikosilmoituksia on tehty yhteensä seitsemän. Ilmoituksista kaksi on sellaisia, joissa koiran kerrotaan käyneen toisen koiran kimppuun.

Martikainen kertoo IS:lle, että tapauksen tutkinta on vasta ihan aluillaan, ja tähän mennessä poliisi on ehtinyt puhuttaa vasta sen osalliset. Hän ei ota tässä vaiheessa enempää kantaa tutkinnan etenemiseen.

Yleisellä tasolla Martikainen kuitenkin toteaa, että koiran irti pitäminen taajamassa on rikosnimikkeenä järjestysrikkomus. Rikosnimike on tämä myös silloin, jos koira hyökkää toisen koiran kimppuun.

Martikaisen mukaan tällaiseen tapaukseen voi liittyä vahingonkorvaus­velvollisuus henkilölle, joka pitää koiraansa irti.

Tämän tyyppisissä tapauksissa poliisi voi myös tehdä eläinsuojelu­tarkastuksen ja koiran kasvuympäristön arvioimisen. Lisäksi pakkokeinolain mukainen koiran takavarikoiminen voi tulla kyseeseen, Martikainen sanoo ja painottaa, että ei ota kantaa siihen, tehdäänkö tässä tapauksessa niin.

Hyökänneen Nala-koiran omistaja David Lopez vahvistaa tiistain tapahtumat Ilta-Sanomille ja kertoo olevansa tapahtuneesta hyvin pahoillaan. Hän kertoo luvanneensa maksaa Inkeri-koiran omistajien eläinlääkärilaskut.

Hän kertoo olleensa tiistaina naapurissa asuvan ystävänsä luona tämän takapihalla odottamassa Nalan kanssa, että ystävä avaa heille oven. Sitten kaikki tapahtui hänen mukaansa hyvin nopeasti.

– Kadulla ollut koira haukkui Nalalle, ja Nala meni sinne ja hyökkäsi koiran kimppuun.

Aamulehdelle Lopez totesi aiemmin, että Nala ei ollut hihnassa kiinni, koska hän oli silloin takapihalla kuvaamassa koiraa sosiaaliseen mediaan.

– Olin takapihalla koirani kanssa, ja koira ei ollut kiinni, koska olin kuvaamassa sitä sosiaaliseen mediaan. Kuului haukkumista, koirani meni sinne hyvin nopeasti, ja näin kävi, Lopez kertoi Aamulehdelle.

David Lopez myöntää Nala-koiransa hyökänneen toisen koiran kimppuun tiistaina.

Lopez kertoo uudessa Instagram-postauksessaan olleensa viime aikoina stressaantunut, mikä on vaikuttanut myös tämän koiraan. Hän toteaa, että stressi ei ole kuitenkaan tekosyy tapahtuneelle.

– Olen tajunnut, että minun pitää ottaa vastuu ja tehdä oikein, hän kirjoittaa.

Hän kertoo päivityksessään myös pyrkivänsä jatkossa parempaan ja haluavansa tulla vastuulliseksi lemminkin omistajaksi.

– Opin virheistäni ja tiedän, että en ole aina oikeassa.

Hän kertoo IS:lle pitävänsä jatkossa Nala-koiransa kytkettynä hihnassa, ja hankkineensa tälle susikoiran­kouluttajan apua. Lopezin mukaan Nala menee koirankouluttajalle jo ensi viikolla.

Lopez kuitenkin kiistää sosiaalisessa mediassa liikkuvat puheet siitä, että Nala olisi aiemmin hyökännyt muiden koirien kimppuun. Hän väittää, että Nala on aiemmin ”lähestynyt” muutamaa koiraa koirille normaaliin tapaan, haukkuen ja leikkien, mutta ei ole aiheuttanut näille harmia. Hänen mukaansa Nala on normaalisti ystävällinen muille koirille.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Nala vahingoittaa toista koiraa. Hän on ollut vuorovaikutuksessa muiden koirien kanssa, mutta ei hän ole koskaan vahingoittanut toista koiraa ennen tätä. Ketään koiraa ei ole aiemmin purtu.

– Hän ei ole hyökännyt, minulle hyökkäys tarkoittaa väkivaltaista hyökkäystä.

Nala on Lopezin mukaan kaksi ja puolivuotias susikoira.

– Facebook-ryhmässä ihmiset puhuvat paljon, monista hyökkäyksistä, se ”eskaloittaa” asioita. Todellisuudessa hän (Nala) on lähestynyt vain muutamaa koiraa.

– Ymmärrän, että ihmiset voivat pelätä, mutta en pidä siitä, että ihmiset valehtelevat, Lopez lisää.

Vihriälä kertoo kuulleensa, että moni välttelee Tampereen Petsamon ja Kaupin alueella liikkumista Nala-koiran takia tai kantaa lenkeillä mukanaan koirien turvasuihkeita.

Hän on huolissaan myös siitä, kuinka jo kaksi koettua hyökkäystä vaikuttaa Inkeriin jatkossa.

– Inkeri on tosi reipas ja luottavainen koira, sitten jos tuollaista tapahtuu, totta kai se vaikuttaa tuleviin kohtaamisiin. Toivon, Inkeri ei ala tämän jälkeen pelkäämään muita koiria.

Hän hämmästelee ylipäätään, kuinka joku voi pitää koiraansa vapaana, erityisesti kiinnipitoaikana.

– On tullut sellainen olo, että jokin on meidän lainsäädännössä todella pielessä, että tämmöinen toisista piittaamaton käytös saa jatkua kuukausitolkulla.

Kennelliitto on sivuillaan muistuttanut, että metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi koko maassa maaliskuun alussa. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti.

Kiinnipitoajan aikana koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on nopeasti kytkettävissä. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat aina kytkettyinä.

– Koiranomistajan tulee muistaa, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa, Kenneliliitto kertoo sivuillaan.