Mies loukkasi sukupuolisiveellisyyttä masturboimalla julkisesti 20 kertaa. Kahdessa tapauksessa kyse oli lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 36-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta. Vankeusrangaistuksen mitta on vuosi ja kolme kuukautta.

Mies syyllistyi rikoksiinsa huhtikuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Sukupuolisiveellisyyden julkiset loukkaamiset koostuivat kaikkiaan 18 eri kerrasta, jolloin ulkopuoliset näkivät miehen masturboineen tarkoituksellisesti niin, että muut voivat nähdä teon.

Kaikkiaan mies tyydytti itseään julkisesti 20 kertaa, sillä kahdessa tapauksessa kyse oli siitä, että teon nähneet olivat alaikäisiä tyttöjä. Ensimmäisellä kerralla asianomistajina oli kaksi 11-vuotiasta, toisella kerralla kaksi 9-vuotiasta tyttöä.

Tekopaikka oli yhtä hyväksikäyttö­tapausta lukuun ottamatta miehen oma kerrostaloasunto, joka sijaitsee näkyvällä paikalla Kalevan kaupunginosassa Tampereella.

Ensimmäiseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön mies syyllistyi Kangasalla sijaitsevan koulun pihalla. Tällä kertaa mies istui autossaan ja pyysi pihalla olleita 11-vuotiaita tyttöjä autonsa luo.

Kyseinen lasten houkuttelu lähietäisyydelle oli oikeuden mukaan teoista vakavin. Yksistään siitä olisi oikeuden mukaan pitänyt tuomita 6–7 kuukautta vankeutta.

Kaikilla muilla kerroilla mies tyydytti itseään toisessa kerroksessa sijaitsevassa asunnossaan. Oikeus katsoi miehen esitelleen sukupuolielintään ja paljasta vartaloaan lukuisia kertoja siten, että ulkopuoliset näkivät menettelyn.

Miehen tekoja todistivat muun muassa läheisen kaupan työntekijät, jotka näkivät kaupan lastauslaiturilta hyvin miehen asuntoon. Mies masturboi ikkunoidensa edessä, joskus niin, että ikkuna oli auki.

Todistelussa tuli myös ilmi, että masturboidessaan mies piti pimeän aikaan asunnossa valot päällä.

Kaikki oikeudessa todistaneet silminnäkijät olivat naisia. Kaikki todistajat olivat nähneet useampia itsetyydytyksiä.

Mies kiisti syytteet. Hän myönsi masturboineensa, muttei tahallaan niin, että muut näkisivät. Ikkunan edessä hän väitti rasvanneensa ihoaan öljyvoiteella suihkun jälkeen.

Oikeus ei selityksiä uskonut.

– Todistajien kertomusten perusteella tekoja on ollut toistuvasti. Vastaaja on ollut ikkunan edessä, ikkuna on ollut auki, pimeään aikaan asunnossa on ollut valot. Nämä seikat tukevat vastaajan tahallisuutta ja tarkoitusta sen suhteen, että ulkona olevat ihmiset hänet näkisivät, oikeus totesi ratkaisussaan.

Oikeus määräsi miehen maksamaan 9- ja 11-vuotiaille tytöille kullekin 2 000 euroa kärsimyksestä.