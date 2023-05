Yli 30 vuotta suljettuna ollut kodin­kone­liike avaa ovensa yhdeksi päiväksi – nyt on retroa tv-sarja Munkki­vuoren malliin!

Kun Esko Taustila lopetti kaupanteon laman tullen 1990-luvun alussa, monet uutuustuotteet jäivät hyllyyn alkuperäisiin pakkauksiinsa. Nyt on tyhjennysmyynnin aika.

Viialan markkinat on perinteinen juhlapäivä, joka elävöittää entisen itsenäisen kunnan keskustaajaman elämää keväisin. Akaaseen nykyisin kuuluvan Viialan torilta löytyykin jälleen lauantaina kauppiaita, street foodia, viihdettä ja kulttuuria.

Markkinapäivän varsinainen vetonaula saattaa monen mielestä kuitenkin löytyä virallisen ohjelma ulkopuolelta. Muutaman sadan metrin päästä torilta tapahtuu aamuyhdeksältä kummia, kun Esko Taustilan kodinkoneliike avaa ovensa – yli 30 vuoden tauon jälkeen.

Esko Taustila esittelee alkuperäistä, bakeliittista valokytkintä.

– Isä lopetti liikkeen, kun 90-luvun lama tuli, 80-vuotiaan Eskon 49-vuotias poika Sami Taustila kertoo.

Erikoista kaupanteon loppumisessa oli se, että liikkeeseen hankittu tavara jäi hyllyyn. Mitään tyhjennysmyyntiä ei järjestetty.

Hehkulamppuja ja monenlaista muuta pientavaraa ovat hyllyt täynnä.

Toiminimi Esko Taustilan kodinkoneliike on siis sisältä lähes täysin samannäköinen kuin se oli 1990-luvun alussa. Rakennuksen ulkoseiniä vuodet ovat kohdelleet kaltoin.

Sami Taustila harjoitti myöhemmin osassa tiloja jonkin aikaa antiikkiliikettä, mutta suuri osa vanhoista kodinkoneista on edelleen koskemattomina paikoillaan.

Sami ja Esko Taustila esittelevät kahvihuoneen seinällä olevaa Tappara-julistetta. Viialassa sijaitsi aikanaan Montreal-mailatehdas, minkä vuoksi Esko Taustila sai usein kahvihuoneeseensa vieraaksi muun muassa tapparalaisia.

Ja vieläpä alkuperäisissä pakkauksissaan.

Pölyjä on sentään käyty välillä pyyhkimässä.

Mistään museosta ei sentään ole kyse. Sen jälkeen kun IS julkaisi jutun Taustiloiden retrokodinkoneista joulukuussa 2020, yhteydenottoja on riittänyt.

Commodore kasettipesällä lienee jonkinlainen harvinaisuus.

– Minulle tulee edelleen jatkuvasti yhteydenottoja, kun ihmiset kyselevät erilaisia vanhoja tavaroita, Sami Taustila kertoo.

Taustiloiden liikkeessä pääsee hetkessä 80- ja 90-luvun tunnelmiin. Vanhat kodinkoneet kiinnostavat muitakin kuin yksityishenkilöitä.

Pistorasioita ja kytkimiä on moneen lähtöön.

– Esimerkiksi Munkkivuori-tv-sarjan keittiöiden kodinkoneet olivat meiltä lainassa. Myös tulevassa Spedestä (Pertti Pasanen) kertovassa elämäkertaelokuvassa on paljon meiltä haettua rekvisiittaa.

Sami Taustilalla on nykyisin huutokauppayritys naapurikunta Lempäälässä, samoissa tiloissa, joissa isä-Taustilan toinen kodinkoneliike toimi aina vuoteen 2009 saakka. Lempäälän-tilojen varastoissa on myös runsaasti vanhoja kodinkoneita.

Vinyylilevyjen ystävillekin on tarjolla herkkuja.

– Tuon sieltä ainakin polkupyöriä myytäväksi Viialaan.

Sami Taustila kertoo kalleimpien retrotuotteiden hinnan nousevan lauantaina lähelle tuhatta euroa.

Jonkin verran urheilutarvikkeitakin on tarjolla. Sami Taustilalla kädessään suojalasit, jotka lienevät alunperin tarkoitetut pujottelijoiden kasvoille.

– Esimerkiksi joku harvinainen levysoitinyhdistelmät alkuperäispakkauksessaan voi olla kalliimmasta päästä. Tai VHS- ja Beta-videosoittimet.

– Halvimmat tavarat maksavat vain muutaman euron. Käteiskaupalla saa parhaat hinnat.

Tämä JVC:n levysoitinyhdistelmä on oletettavasti ollut modernein mahdollinen joskus kauan sitten.

Luvassa on siis könttäalennuksia. Koska kyse on vuosikymmeniä sitten valmistetuista sähkölaitteista, vastuu käytöstä on ostajalla.

– Mutta jos laite ei toimi, sen voi palauttaa.

Löytöjä on ainakin luvassa: bakeliittisia pistorasioita, kannettavia paristotoimisia levysoittimia, minidisc-soittimia, Disney-lampunvarjostimia...

Läjä vanhoja ilmankostuttimia katon rajassa.

Historian havinaa siinäkin, että myös alkuperäinen kauppias Esko Taustila on luvannut olla paikalla, kun tavara vihdoin lähtee.

– Tavoitteena on tyhjentää talo kokonaan. Sitten se menee purkuun tai myyntiin, Sami Taustila kertoo.

Esko Taustila entisen kodinkoneliikkeensä edustalla joulukuussa 2020.

Talo tyhjäksi. Sitten purkuun tai myyntiin. Näin on päättymässä kappale Viialan historiaa.

Viialan Markkinat lauantaina 27. toukokuuta Viialan torilla Akaassa kello 9–16.