Korkeakorkoiset kengät ja tiukat housut eivät olleet sitä, mitä kotisiivouksen tilannut yli 70-vuotias mies odotti. ”Siivousta” tehostaakseen naiset juottivat miehelle kahvin seassa ketiapiinia.

Syyskuussa 2021 tapahtunutta rikosta on puitu Pirkanmaan käräjäoikeudessa vielä keväällä 2023.

Kotisiivouksen tilannut akaalaismies ei saanut sitä, mitä halusi. Jos jotain putsattiin, niin pankkitili.

Pirkanmaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi päätynyt, yön yli venynyt ”siivous” tapahtui syyskuussa 2021 Akaan Kylmäkoskella.

Naimisissa oleva mies oli tekoaikaan yksin pariskunnan rivitaloasunnossa. Mies oli laittanut nettiin ilmoituksen kotisiivouksen tarpeesta ja sopinutkin jo asiasta lähellä asuvan siivoojan kanssa.

Sitten soi puhelin. Soittaja oli nainen, joka tyrkytti tilalle omaa osaamistaan.

– Peru se vaan heti pois se siivooja, et me ollaan siis huippuhyviä siivoojia, me tehdään tää homma nopeesti ja pikasesti, nainen kehui miehen mukaan palveluaan.

– Mä sanoin, että se velottaa vain 38 euroa kerta tää siivooja.

Naisen mukaan hän tekee ystävänsä kanssa siivouksen halvemmalla. Nainen kertoi heidän tulevan Riihimäeltä eli noin 90 kilometrin päästä.

– Mä sanoin, että kannattaaks teidän Riihimäeltä tulla. (...) Mä olin vähän sitä mieltä, että älkää nyt hitossa tänne. Ne sano, että joo kyl me vaan nyt tullaan.

Pian ovelle ilmestyikin kaksi naista. Molempien ulkoasu pisti silmään.

– Oli tällanen pitkä ja sitten oli tällanen lyhyt siivooja. Ja tota, tota mä sitten niiden varusteita ihmettelin, että kun niillä oli niin ihmeelliset kengätkin jalassa.

Kyse oli korkeakorkoisista kengistä. Lisäksi mies kertoi, että molemmat käyttivät tiukkoja housuja.

Miehen mukaan naiset selittivät, etteivät he vielä ensimmäisellä vierailulla ”kauheesti siivoa”. Enemmän aikaa menikin asuntoon tutustumiseen, papereitten järjestelyyn ja kahvitteluun.

Papereitten joukosta naiset löysivät miehen ja hänen vaimonsa pankkitunnukset.

– Ne juotti mulle jo kahvia siinä vaiheessa vähän. Ja siinä oli tietysti jotain seassa, mies muisteli.

Myöhemmin selvisi, että naiset olivat salaa sekoittaneet miehen kahviin ketiapiinia sisältäviä tabletteja. Ketiapiini on muun muassa skitsofrenian hoitoon tarkoitettu psykoosilääke.

Pian naiset lähtivät ostamaan siivousvälineitä. Mies huomasi puolestaan pankkikorttinsa kadonneen. Verkkopankista mies huomasi, että hänen tililtään oli kadonnut valtavasti rahaa, miehen mukaan 32 000 euroa.

Mies lähti etsimään poliisia. Hän ajoi ensin Akaan keskukseen Toijalaan, sitten Valkeakoskelle. Molemmissa paikoissa poliisiasema oli kiinni.

Lopulta apu löytyi, kun mies ajoi Tampereen pääpoliisiasemalle, jossa hän sai tehtyä rikosilmoituksen. Mies sai samalla suljettua myös pankkitilinsä.

Outo siivouspalvelu ei ollut kuitenkaan vielä ohi. Kun mies lopulta palasi puolen yön maissa kotiinsa, naiset olivat odottamassa häntä pihalla.

– Mä sanoin, että tehän ootte ryöstänyt mut puhtaaks, mies kertoi esitutkinnassa.

Naiset vakuuttivat, etteivät olleet tehneet mitään. Mies sai pankkikorttinsa takaisin ja päästi naiset uudestaan sisälle.

Ja jälleen alkoi kahvipannu porisemaan, vaikka oltiin jo seuraavan vuorokauden puolella. Miehen puoliso ei ollut vieläkään kotona.

Koska kello oli paljon, naiset yöpyivät rivitaloasunnon olohuoneessa.

Aamulla paikalle tuli poliisi selvittämään miehen ilmoittamaa epäiltyä maksuvälinepetosta. Asunnossa juotiin jälleen kahvia.

Poliisi kirjasi tutkintailmoitukseensa tavanneensa asunnosta kaksi naista, joilla ”molemmilla oli yllään mustat, tiukat housut”.

Naiset kertoivat poliisille saaneensa miehen pankkikortin, jotta he voisivat hakea Tokmannilta juotavaa.

Mies tarkisti pankkitilinsä ja huomasi, ettei sieltä ollutkaan kadonnut rahaa. Poliisille mies sanoi kyseessä olleen väärinkäsityksen.

Tilillä näkyi kuitenkin tuoreita, suuria tilisiirtoja. Tutkinnassa paljastui, että naiset olivat siirtäneet ensin miehen tililtä kaikkiaan 41 400 euroa viidelle eri henkilölle.

Yöllä naiset olivat peitelleet tekoaan siirtämällä rahaa puolisoiden välillä. Naiset siirsivät puolison tililtä miehen tilille 36 800 euroa.

Lisäksi naiset olivat siirtäneet puolison tililtä 19 800 euroa kahdelle eri henkilölle. Kaikkiaan naiset tekivät siis 61 200 euron arvosta tilisiirtoja henkilöille, joilla ei ollut oikeutta pariskunnan varoihin.

Pariskunnan onneksi vain yksi 7000 euron tilisiirto ehti pankin toiminnan ansiosta päätyä vääriin käsiin.

Tokkuraiseksi todettu mies toimitettiin sairaalaan, johon hän joutui jäämään seurantaan.

Esitutkinnassa mies esitti oman toiveensa siitä, miten naisille oikeudenkäynnissä käy.

– Nyt kun ne olis vaan lukittuna jossakin, ettei ne vaan tulis tänne siivoomaan enää.

Vanhempi naisista, nyt 37-vuotias, joutuu aiemman vastaavan petosrikollisuutensa vuoksi ainakin jonkin aikaa kiven sisään. Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi hänet suorittamaan vuoden ja seitsemän kuukauden mittaisen vankeusrangaistuksensa ehdottomana.

Nuoremman, 28-vuotiaan, tuomio on sen sijaan ehdollinen. Sillä on mittaa vuosi ja neljä kuukautta.

Molemmat syyllistyivät oikeuden mukaan törkeään maksuvälinepetokseen, maksuvälinerikokseen ja pahoinpitelyyn.

Pahoinpitely tarkoittaa tässä tapauksessa miehen huumaamista ketiapiinin avulla. Naiset olivat sekoittaneet lääkettä salaa kahviin ja lisäksi tarjonneet tabletteja miehen syötäväksi kertomalla, että kyse on vitamiineista.

Oikeus määräsi naiset korvaamaan kadoksiin jääneet 7000 euroa miehelle.

Nuoremman naisen tuomio on lainvoimainen. Vanhempi nainen on ilmoittanut tyytymättömyyttään tuomioon.