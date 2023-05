Tuleeko Kalervo Kummolasta Suomen historian iäkkäin kuntapomo? Näin Rautakansleri kommentoi

Tampereen kaupunginvaltuusto nimittää 77-vuotiaan Kummolan tänään pormestariksi.

Syksyllä 78 vuotta täyttävä Kalervo Kummola on ollut monessa mukana. Yksi tehtävä oli Tampere-talon toimitusjohtajuus 2004–2011. Kummola kuvattiin viime vuoden toukokuussa Tampere-talon portailla.

Kukapa ei muistaisi Fredrik Sacklénia, Tampereen pormestaria 1800-luvun puolivälin maista. Hän jäi virkavapaalle tehtävästään vuonna 1861, tuolloin 71-vuotiaana.

Sacklén nousi Tampereen ensimmäiseksi pormestariksi jo 1830, kun kaupungin maistraatti ja raastuvanoikeus perustettiin. Jo tätä ennen Sacklén hoiti parin vuoden ajan vastaavia tehtäviä eli Tampereen järjestys- ja talousasioita järjestysmies-tittelillä.

On mennyt yli 160 vuotta siihen, että Sacklén kohtaa voittajansa – eli iäkkäämmän henkilön Tampereen ylimpänä virkamiehenä. Voittaja on tietenkin Kalervo Kummola, joka nousee maanantaina Tampereen pormestariksi 77-vuotiaana.

Myös Kummolaa voinee kutsua järjestysmieheksi. Onhan kansanedustajanakin toimineen legendaarisen jääkiekkomiehen lempinimi Rautakansleri.

Jos Kummola jättää pormestarin hommat seuraavien kuntavaalien jälkeen vuonna 2025, on hän tehtävästä luopuessaan 79-vuotias.

Sacklénin ja Kummolan välissä Tampereella on ollut 14 eri ylintä virkamiestä, siis joko pormestaria tai kaupunginjohtajaa. Keskimäärin he ovat olleet noin 58-vuotiaita tehtävästä luopuessaan,

Pormestarin nuijan maanantaina Kummolalle ojentava Anna-Kaisa Ikonen on tehtävästä luopuessaan 46-vuotias. Ikonen (kok) valittiin kansanedustajaksi huhtikuisissa eduskuntavaaleissa.

Ikosen edeltäjä, niini kään eduskuntaan noussut Lauri Lyly (sd) ehti jäädä eläkkeelle SAK:n puheenjohtajasta vuonna 2016 ennen kuin hän nousi Tampereen ylimmäksi viranhaltijaksi. Työ pormestarina päättyi kevään 2021 kuntavaaleihin, joissa kokoomus nousi Sdp:n ohi kaupungin ykköspuolueeksi.

Lyly oli 68-vuotias väistyessään pormestarin tehtävästä. Yksi Tampereen historian vanhimmista siis.

Mutta Kummolaa vanhempia kuntapomoja ei tahdo löytyä mistään.

Miltä tuntuu aloittaa työt Suomen historian ehkä vanhimpana kuntajohtajana, Kalervo Kummola?

– Ei kai se tunnu sen kummemmalta kuin mikään muukaan asia, Kummola toteaa.

– Mun mielestä toi oli aika typerä kysymys, sillä silloin kun oli kuntajohtajat, niin nehän joutui 68-vuotiaana eläkkeelle. Pormestareilla ei ole ikärajaa.

Totta. Pormestarin toimi on luottamustehtävä, kun kaupungin- ja kunnanjohtajat toimivat virkasuhteessa.

Kummola ei itse näe ikää esteenä. Kummola muistuttaa, että USA:ssa on valittu korkeisiinkin tehtäviin vielä presidentti Joe Bidenia huomattavasti iäkkäämpiä henkilöitä. Biden on nyt 80-vuotias ja pyrkii toiselle kaudelle ensi vuonna järjestettävissä presidentinvaaleissa.

– Taistellaan ikärasismia vastaan ja muutetaan nyt Suomenkin systeemiä, Kummola kuittaa.

Suomessa pormestereita on nykyisin seitsemässä kunnassa. Tampereen lisäksi suurissa kaupungeissa pormestereita on Helsingissä ja Turussa. Lisäksi pormestarin toimi on käytössä Kärkölässä, Pirkkalassa, Puolangalla ja Tuusulassa.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen täyttää toukokuun lopulla 65 vuotta. Turun Minna Arve on 1974 syntyneenä vielä kaukana eläkeiästä.

Helsingistä ei ainakaan Wikipedian mukaan löydy ketään, joka vetäisi vertoja Kummolan iälle kuntapomona. Turusta sen sijaan voi löytyä haastaja, sillä kunnallispormestari Baltasar Schultzin syntymävuodeksi on merkitty 1650 ja viimeiseksi vuodeksi virassa 1727. Ikää olisi luopumishetkellä ollut siis joko 76 tai 77 vuotta.

Schultzin syntymävuosi on kuitenkin epävarma, joten mennään Kummolalla. Täyttäähän hän marraskuussa jo 78 vuotta.