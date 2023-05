13-vuotias poika katosi Tampereella – poliisi kaipaa havaintoja

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot pojasta yleiseen hätänumeroon 112.

13-vuotias poika on kateissa Tampereella, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.

Sen mukaan poika poistui perjantaina aamulla kotoaan, eikä häntä ole sen jälkeen tavoitettu. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Pojalla on yllään mustat verkkarit, musta Niken verkkaritakki sekä musta HH-huppari.

Jaloisaan hänellä on vaaleanharmaat Adidaksen lenkkarit, minkä lisäksi pojalla on mukaan musta reppu. Hänellä on maantienvärinen, pitkähkö sekava tukka.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot pojasta yleiseen hätänumeroon 112.