Veljen mielestä siskon vaatimus on perusteeton.

Marja Tiuran isä kunnallisneuvos Seppo Tiura kuoli touksokuussa 2019.

Perukirjoitus tehtiin marraskuussa 2019 ja sitä täydennettiin kaksi kertaa vuonna 2020.

Toukokuussa 2020 Marja Tiura jätti käräjäoikeuteen kanteen. Siinä hän vaati lakiosan täydentämistä 750 000 eurolla. Marja Tiuran mukaan hän jäi perinnönjaossa vähemmälle kuin veljensä.

Kanteessaan Marja Tiura esitti, että hänen isänsä myi pojalleen satojen hehtaarien maat ja metsät sekä kiinteistöt selvästi alihintaan. Marja Tiuran mukaan kauppojen arvo oli runsaat 3,2 miljoonaa euroa, mutta isä myi maat pojalleen alle kymmenellä prosentilla niiden todellisesta arvosta.

– Kyseessä on selvästi alihintaiset luovutukset, todetaan Marja Tiuran kanteessa.

Marja Tiuran mukaan isän jäämistön arvo oli 3,4 miljoonaa euroa. Siitä hänen lakiosansa olisi 850 000 euroa. Kanteessaan Tiura totesi, että hän on saanut ennakkoperintönä 100 000 euroa. Niinpä hän esitti vaatimuksen lakiosan täydentämisestä 750 000 eurolla.

Veljen mielestä siskon vaatimus on perusteeton, ja hän pyytää käräjäoikeutta hylkäämään vaatimuksen. Veljen vastineen mukaan hän ei saanut isältään maita ja metsiä lahjana tai alihintaan.

– Kyseessä ovat olleet sukupolvenvaihto­tarkoituksessa tehdyt luovutukset.

Kyse ei ole ollut missään suhteessa lahjasta, vaan kiinteistön ja maatalousirtaimiston kaupoista, joista on maksettu tavanomainen käypä hinta, veljen vastineessa todetaan.

Tiuran tila Akaassa on ollut suvun hallussa 1500-luvulta saakka.

Vastineessaan veli esittää, että Marja Tiuralla ei ole ollut kiinnostusta maatilan toiminnan jatkamiseen. Veli taas on tehnyt tilan töitä pienestä pojasta lähtien ja vastannut myöhemmin tilan viljelystä.

– Tarkoituksena on ollut sukutilan jatkuminen suvun toimesta, veljen vastineessa perustellaan isän ja pojan tekemiä maakauppoja.

Marja Tiura kertoo kanteessaan saaneensa ennakkoperintöä 100 000 euroa.

Veljen mukaan summa on reilusti alakanttiin. Muitakin lahjoituksia on tullut.

– Yhteensä hänen saamiensa lahjojen arvo on lähes miljoona euroa, joten kantaja (Marja Tiura) on varmuudella saanut oman lakiosansa isänsä jälkeen, jopa huomattavasti sen ylikin, todetaan veljen vastineessa.

Marja Tiura jätti kanteen käräjäoikeuteen toukokuussa 2020. Myöhemmin hän on täsmentänyt vaatimustaan. Tiuran mukaan isän kuolinpesän varallisuus oli 2,2 miljoonaa euroa ja hänen lakiosansa on 556 000 euroa, josta osa on saamatta. Kanteensa täydennyksessä Marja Tiura vaatii veljeltään 425 590 euroa.

Perintökiistan käsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa tällä viikolla. Monimutkaisen jutun käsittelyyn on varattu kolme päivää.

Käsittely jatkuu ensi viikolla.

Marja Tiura toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1999–2011. Hän oli Pirkanmaan ääniharava ja ministeriputkestakin puhuttiin. Sitten tuli kohu Nova Groupiin liitettyjen vaalirahojen kanssa, ja Marja Tiura putosi yllättäen eduskunnasta vuoden 2011 vaaleissa. Nykyään hän toimii Suomen turkiseläinten kasvattajien liiton toiminnanjohtajana.