Kaivokseen liittyvän epäillyn ympäristörikoksen tutkinta on kestänyt jo vuodesta 2018 lähtien.

Oriveden kultakaivoksen tyhjentäminen jätteistä on alkanut. Tiistaina aloitettu tyhjentäminen liittyy alueella epäiltyyn ympäristörikokseen, jossa kaivokseen on epäilty säilötyn huomattava määrä jätettä.

Yhdestä kaivoksen louhoksesta poistetaan kaikki sen sisällä oleva kiviaines ja jäte, Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen kertoo.

– Sieltä poistetaan noin viisisataa autokuormallista ainesta. Kuormat ovat erilaisia, mutta jätettä on paljon, Hyvärinen sanoo.

Hyvärinen ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan tarkemmin, millaista jätettä louhoksessa on.

– Aivan kaikenlaista, sekalaista jätettä, hän sanoo.

Louhoksen tyhjentämisestä vastaavat Hyvärisen mukaan kaivoksessa toimineet kaivosyhtiöt Dragon Mining ja Outokumpu Mining. Hyvärinen kertoo, että louhoksen tyhjentämisessä kestää kaivosyhtiön arvioiden mukaan noin kolme viikkoa.

Tyhjentämisen lisäksi kaivosyhtiöiden tulee lajitella jätteet ja toimittaa ne asianmukaisiin jätteiden vastaanottopaikkoihin.

– Lajittelun kestoa on hyvin vaikea arvioida. Jäte on kuitenkin hyvin sekalaista, eikä sen lajittelu ole aivan yksinkertaista, Hyvärinen sanoo.

Tapausta on tutkittu törkeänä ympäristön turmelemisena

Kaivokseen liittyvän epäillyn ympäristörikoksen tutkinta on kestänyt jo vuodesta 2018 lähtien. Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kaivoksessa on ollut kyse laittomasta kaatopaikasta. Sisä-Suomen poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin virkamies sai maaliskuussa syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Syyte liittyy lausuntoihin, jotka Tukes antoi kultakaivoksesta. Poliisi on kertonut, että virkamiehen epäillään olleen lausuntoja antaessaan "enemmän kaivosmyönteinen kuin puolueeton".

Poliisi on epäillyt, että virkamiehen toiminnan takia Dragon Mining olisi voinut saada huomattavan suurta hyötyä. Virkamiehen ei ole epäilty tavoitelleen etua itselleen.