Pelson murhaaja jälleen oikeudessa – ”Jos kyseessä olisi tavallinen perhe...”

Syyttäjä vaatii Toni Heikkilälle vähintään kolmen vuoden vankeutta. Syytteen mukaan Heikkilä yritti tappaa vaimonsa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa nähtiin keskiviikkona esitys, josta suuri osa ei voi perustua tositapahtumiin. Syynä se, että osapuolten näkemykset tapahtumainkulusta olivat lähes täysin erilaiset.

Jompikumpi parisuhdeväkivallasta syytetyistä siis valehtelee. Tai molemmat.

Tarina on siis surullisen tavallinen: toinen pettää, sitten riidellään ja lopuksi heiluu puukko.

Ikävintä on se, jos lapsetkin joutuvat isän ja äidin tappeluita todistamaan. Joskus, kuten syytteen mukaan tässä tapauksessa, myös uhriksi.

Lähtökohtaisesti Keskiviikon oikeudenkäynnissä yksi asia poikkesi kuitenkin oleellisesti tavallisista.

Tapon yrityksestä syytetty mies avautui omassa kertomuksessaan taustastaan.

– Jos kyseessä olisi tavallinen perhe, (vaimo) olisi se, joka istuisi tässä vartijoiden saattamana. Minä olen tässä, koska minulla on menneisyys, Toni Kristian Heikkilä, 43, todisti.

Heikkilä viittaa menneisyydellään siihen, että hän murhasi Pelson vankilan vartijan helmikuussa 2004 Vaalassa pakoyrityksen yhteydessä yhdessä toisen vangin kanssa.

Heikkilä tuomittiin lopulta murhasta elinkautiseen.

Vapaalla Heikkilä ehti olla viime vuoden elokuusta alkaen vain hieman yli viiden kuukauden ajan. Sen jälkeen, 28. tammikuuta, Tampereen kupeessa Pirkkalassa tapahtui jotakin sellaista, jota nyt käsitellään oikeudessa.

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi Heikkilän vangittavaksi 31. tammikuuta todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Samasta syystä syyttäjä vaatii nyt Heikkilälle vähintään kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Asianomistaja, Heikkilän 40-vuotias vaimo, on myös vastaajan roolissa. Länsi-Suomen aluesyyttäjän mukaan hän syyllistyi pahoinpitelyyn huitaistuaan puolisoaan puukolla.

Poliisi löysi tämän Smith & Wessonin patruunoineen piilotettuna Lempäälässä sijaitsevan omakotitalokiinteistön pihalta. Toni Heikkilä myöntää aseen olevan hänen ja samalla ampuma-aserikoksen.

Syytekohtia on viisi muutakin. Niissä kaikissa vastaajana on Toni Heikkilä: kolme pahoinpitelyä, ampuma-aserikos ja huumausainerikos.

Heikkilä vaatii puolestaan itse rangaistusta vaimolleen tapon yrityksestä. Tähän syytteeseen syyttäjä ei ole yhtynyt.

Asian kannalta oleelliset syytteet koskevat väkivallantekoja. Heikkilä kiistää käytännössä lähes kaiken väkivallan vaimoaan kohtaan ja syyttää tätä totuuden vastaisista väitteistä.

Syytteen mukaan Heikkilä pahoinpiteli vaimoaan kaksi kertaa pariskunnan yhteisessä kodissa yhden päivän ja seuraavan yön aikana tammikuun puolivälissä. Lisäksi syyttäjä katsoo Heikkilän lyöneen samana päivänä pientä lastaan sählymailalla kahdesti selkään.

Tapon yritys tapahtui syytteen mukaan noin kaksi viikkoa edellä kuvattuja tapahtumia myöhemmin.

Heikkilä väittää yksittäisiä tekoja valheiksi tai vahingoiksi.

Hän yritti keskiviikkona kaikkensa vakuuttaakseen syyttömyyttään. Puhe oli oikeudessa äänekästä, kiihkeää, värikästä, tunteikasta, vetoavaa ja julistavaa. Ääni sortui pitkän kuulemisen aikana pari kertaa, kun esille tuli syyte oman lapsen pahoinpitelystä.

– (Vaimo) on ottanut (pojan) tähän sen takia, että se on mulle kaikkein rakkain eikä se osaa vielä puhua.

Syytteessä listatut väkivallanteot tapahtuivat tässä omakotitalossa Pirkkalassa.

Vaimon kertomaan perustuvan syytteen mukaan Toni Heikkilä olisi suuttunut pojalleen, kun tämä sängyllä hyppiessään osui häneen.

Voimailua harrastava Heikkilä korosti olleensa tapahtuma-aikaan noin 125-kiloinen. Sählymailalla lyönti olisi hänen mukaansa aiheuttanut paljon pahempaa jälkeä kuin mistä kertoi todisteena esitetty valokuva jäljistä pojan selässä.

Heikkilä kyseenalaisti suuren osan väitteistä ja todisteista – kuten mainitun valokuvan.

Tapon yrityksen osalta yksi kiistämisen peruste oli vastaavanlainen. Oikeudessa tuli esille, että 125-kiloista Heikkilää vastassa oli pieni ja hentoinen, avustajansa mukaan vain noin 40-kiloinen nainen.

Heikkilä antoi ymmärtää, että jos hän olisi oikeasti halunnut tappaa, se ei olisi jäänyt yritykseksi.

Koska osapuolten näkemykset poikkesivat toisistaan niin rajusti, oli vaikeaa arvioida, mikä on faktaa, mikä fiktiota.

– En ole ikinä tähän päiväänkään mennessä tuota naista lyönyt. En ikinä, Heikkilä sanoi.

Useaan otteeseen Heikkilä korosti, ettei häntä kohtaan esitetyissä väitteissä ollut logiikkaa. Tai että hän kykenisi kumoamaan suurimman väitteistä.

Näin sanoessaan Heikkilä vetosi muun muassa työnantajaansa, sairaanhoitajaan, osapuolten viestittelyyn ja jopa todisteisiin, joita hän ei syystä tai toisesta kyennyt esittämään.

– Ei mulla ole mitään syytä alkaa täällä valehtelemaan. Mun kertomus on ollut koko ajan samanlainen verrattuna toiseen ihmiseen täällä.

Toni Heikkilän vaimo myöntää huitoneensa kohti miestään maassa portaiden alapäässä. Epäilty pahoinpitely tapahtui sen jälkeen, kun vaimo yritti paeta talosta ja perään lähtenyt Heikkilä liukastui jäisillä portailla. Tässä vaiheessa puukko lensi maassa maanneen vaimon ulottuville. Lopulta vaimo pääsi pakenemaan naapuriin, josta soitettiin poliisi.

Näiden kahden ihmisen väliin oli oikeussalissa pystytetty sermi.

Avioeroa on haettu ilmeisesti ainakin kahdesti. Ensimmäisellä kerralla marraskuussa hakijana oli Toni Heikkilä, jonka mukaan hänen vaimonsa peruutti hakemuksen hänen tietämättään.

– Meillä oli yhteiset pankkitilit, Heikkilä selitti tapaa, jolla vaimo hänen mukaansa pääsi kirjautumaan sähköiseen palveluun.

Vaimon avustaja Kari Eriksson kysyi Heikkilältä, onko tämä tällä hetkellä seurustelusuhteessa. Heikkilä kieltäytyi vastaamasta.

Selväksi kuitenkin tuli, että parisuhdeongelmat olivat enemmän tai vähemmän väkivallantekojen taustalla. Heikkilä kertoi myöntäneensä syrjähypyn toisen naisen kanssa.

Kyseinen nainen oli puhelimitse yhteydessä Heikkilän kanssa samana iltana, kun väitetty tapon yritys tapahtui. Maaliskuisessa poliisin kuulustelussa nainen teki asian selväksi.

– Hän on minun puolisoni, nainen vastasi, kun poliisi kysyi naisen virallista suhdetta Heikkilään.

Nainen saapuu torstaina oikeuteen todistajan roolissa.

Heikkilän vaimo itki keskiviikon istunnossa useamman kerran.

Tunteikkainta vaimolle oli se, kun hän joutui kertomaan riitelyn ja tappelun vaikutuksista lapsiin.

Pariskunta on tuntenut toisensa peruskoulun 7. luokalta alkaen. Kihloihin he menivät 2005 ja naimisiin 2006. Lapsia heillä on kolme.

– (Vaimo) odotti Tonia 18 vuotta, hoiti perhettä ja kasvatti lapsia. Hän odotti, että onni alkaa, kun Toni pääsee siviiliin. Kun koevapaus päättyi, Tonin elämään tulivat erilaiset aineet ja sellainen seurapiiri, joka ei ollut perheen kannalta parasta mahdollista, Eriksson tiivisti vaimon kohtalon.

– (Vaimo) oli valmis antamaan syrjähypyn anteeksi.

Heikkilä korosti puolestaan saaneensa työpaikan rakennuksilta ja kuskanneensa pienimpiä lapsia joka aamu päiväkotiin.

Ennen ulospäätymistään kaksikko otti yhteen muun muassa näissä portaissa.

Vaimoaan hän kuvasi läheisriippuvaiseksi ja manipuloijaksi.

– Tuli tunne, että menee vankilasta toiseen vankilaan. Tuntui, että koko ajan piti olla hänen silmiensä alla. Koko ajan piti olla himassa, ei saanut liikkua missään.

Syrjähypyn paljastumisen jälkeen tilanne meni entistä pahemmaksi. Heikkilän mukaan vaimo halusi kostaa.

– (Vaimon) ainoa tarkoitus on, että minut tapettaisiin tai vähintään että hakattaisiin.

Riitaisaa osapuolten kertomuksissa on se, miksi Toni Heikkilä saapui pariskunnan kotiin 28. tammikuuta. Yhteinen näkemys on siitä, että edessä oli muutto omakotitalosta pois.

Tässäkin asiassa näkemykset tosin erosivat. Heikkilän mukaan vaimo oli muuttamassa lasten kanssa kerrostaloasuntoon, mutta vaimon mukaan sinne oli muuttamassa koko perhe.

Heikkilän mukaan hän saapui sopimaan asioista ja samalla auttamaan muutossa.

– Toni oli ylikiltti ja sanoi, että nyt puhdistetaan pöytää.

Pian pöydälle nousivat kuitenkin ongelmat. Ja esiin tuli puukko.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tehtävänä on ratkaista, kumman tarina pitää paikkansa: yrittikö Toni Heikkilä viiltää vaimonsa kurkun auki vai yrittikö vaimo puukottaa miehensä kuoliaaksi.

Varmaa on se, että vaimo sai sormeensa syvän haavan. Syyttäjän mukaan siksi, että yritti estää viillon.

Toni Heikkiläkin sai osuman puukosta leukaansa. Vaimon mukaan kyseessä oli kuitenkin hätävarjelutilanne.

Erikoisia yksityiskohtia asiassa riittää. Kuten se, että vaimon avustajana toimiva Eriksson avusti aikanaan juuri Heikkilää Pelson vankilamurhaa koskeneissa oikeudenkäynneissä.

Ei ollutkaan ihme, että vauhtiin päästyään Heikkilä puhutteli sermin takana työtään tehnyttä konkariasianajajaa toistuvasti tyyliin ”se on kuule Eeriksoni niin, että...”

Lopulta Eriksson joutui tyynnyttelemään Heikkilää.

– Koita nyt rauhoittua ja vastata kysymykseen, Eriksson sanoi.

– Minä olen rauhallinen, Heikkilä vastasi terävästi.

– Ei kuulosta siltä, Eriksson totesi.

– Minä olen täysin rauhallinen, Heikkilä sanoi jokaista sanaa painottaen.

Eikä kovin rauhallisesti.