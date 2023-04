Pelastuslaitos kehottaa sulkemaan ikkunat, sammuttamaan ilmastoinnit sekä välttämään turhaa liikkumista alueella.

Tampereen Kaukajärvellä palaa vanha, käytöstä poistettu seurakuntatalo. Palava kohde sijaitsee Keskisenkadulla.

Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa, että sammutustyöt ovat käynnissä ja palosta leviää alueelle voimakas savu.

Yllä video palopaikalta. Video on kuvattu etäisyyden päästä, ettei pelastustoiminta häiriinny.

Pelastuslaitos on kehottanut alueen asukkaita sulkemaan ikkunat ja sammuttamaan ilmastoinnit sekä välttämään alueella turhaa liikkumista.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Pauli Keskinen sanoo, että rakennus tuhoutuu palossa kokonaan. Palossa ei hänen tietojensa mukaan ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Hälytys keskisuuresta rakennuspalosta annettiin kello 13.32.

Esimerkiksi Aamulehti kertoo, että palava rakennus on odottanut purkua ja sen tilalle on suunniteltu uusia kerrostaloja. Se on syttynyt palamaan aiemmin viime vuonna.