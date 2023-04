Vapun juhlinta karkasi käsistä Tampereella – ihmisiä ”juopuneessa tiedottomassa tilassa” kampuksen käytävillä

Tampereen yliopisto on joutunut muistuttamaan opiskelijoitaan järjestyssäännöistä ja turvallisuudesta.

Vapun juhlijoita Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella vuonna 2022. Vapunvietolla on tärkeä merkitys teekkarikulttuurissa.

Korkeakouluopiskelijat ovat aloittaneet vapun juhlinnan.

Tampereella juhlinta ylitti yliopiston näkemyksen mukaan viikonloppu­yönä sopivuuden rajat. Asia selviää yliopiston ainejärjestöille lähettämästä tiedotteesta. Tiedotteessa sanotaan, että iloisten tapahtumien lisäksi on ilmennyt ”häiritsevää ja vastuutonta käyttäytymistä”.

– Olemme saaneet palautetta vartijalta, jonka mukaan kampuksen tiloissa ei ole noudatettu järjestys­sääntöjä; tiloissa on oltu silmin­nähden humalassa, ihmisiä on jätetty juopuneessa tiedottomassa tilassa heitteille käytäville ja tiloja on sotkettu, lukee ainejärjestölle osoitetussa sähköposti­viestissä.

Hervannan kampus on entinen Tampereen teknillinen yliopisto. Siellä harjoitetaan monia teekkarikulttuuriin kuuluvia perinteitä. Monilla oppiaineiden killoilla on kampuksella omat kiltahuoneet.

Tampereen yliopiston toiminnanohjaus ja hallintopalvelut -palveluyksikön johtava asiantuntija Kirsi Reiman kertoo sähköpostitse, että kyse on yksittäisistä tapahtumista ja yksittäisistä henkilöistä.

– Vartija on puuttunut asianmukaisesti tilanteeseen ja ratkaissut tilanteen turvallisuutta edistäen. Vartija on pystynyt ratkaisemaan tilanteen ilman ulkopuolisia toimijoita, hän kirjoittaa.

Reiman kertoo, että yksittäisiin järjestyssääntöjen rikkomuksiin joudutaan puuttumaan silloin tällöin.

Yliopisto muistuttaa opiskelijoita, että opiskelijatovereista on pidettävä huolta, eikä huonossa tilassa olevaa kaveria saa jättää yksin.

Tampereen ylioppilaskunnan Treyn pääsihteeri Adam Zeidan kertoo tekstiviestitse, että pääsääntöisesti vapun juhliminen on mennyt sujuvasti ja ongelmitta. Hänen mukaansa ainejärjestöjä ja muita toimijoita koulutetaan ympäri vuoden tapahtumien järjestämiseen liittyvistä asioista.

– Kannustamme kaikkia juhlijoita kohtuullisuuteen sekä pitämään huolta kavereista. Kaikissa tapahtumissa noudatamme turvallisen tilan periaatteita, Zeidan kirjoittaa.